И звестните личности са винаги под прицела на общественото внимание, а папараците винаги ги дебнат, когато излизат.

Понякога богатите и известните също имат нужда от почивка и разпускане с близки приятели в някой нощен клуб.

На почти всеки се е случвало да прекали с чашката, когато е в добра компания.

Не подкрепяме подобно поведение, защото то често е опасно. Не само за употребилите алкохол, но и за тези около тях.

Чували сме десетки истории на звезди, които са прекалявали с алкохола и са стигали до неприятни инциденти.

През 2011 г. поп певицата Кристина Агилера бе арестувана за няколко часа заедно Матю Рътлър, нейният приятел, защото са били хванати от полицията пияни.

Патрул спрял колата им заради неестествено движение на автомобила.

Шофирал тогава 25-годишният Матю Рътлър.

Агилера е била само пътник, но е била под сериозно въздействие на алкохол и бе задържана в местно полицейско управление, докато се свести. Певицата беше освободена без никакви обвинения.

Този случай стана обществено достояние, но далеч не е единствен. Макар и рядко, певицата е била забелязвана да излиза от клубове "на градус", а ловките папараци са улавяли някои от тези моменти на ностилеката на 6 награди "Грами".

Кейт Мидълтън и принц Уилям също са били хващани леко подпийнали.

Двамата са заснети от папараци в началото на връзката им.

Макар и в автомобил, седнали на задната седалка, папараците успяват да запечат този момент, който продължава да се върти в мрежата.

