Край на любовта: Защо Том Круз и Ана де Армас сложиха точка на връзката си

Т ом Круз и Ана де Армас тихо сложиха край на връзката си след девет месеца, като според запознати двамата са решили заедно да се разделят, след като са осъзнали, че страстта помежду им е угаснала.

Том Круз и Ана де Армас се разделиха - искрата угасна

Източници, близки до бившата двойка, споделят: „Том и Ана прекараха хубави моменти заедно, но времето им като двойка достигна своя край. Те ще останат добри приятели, но вече не са заедно. Осъзнаха, че връзката им няма бъдеще и са по-добре като приятели.“ Вътрешен източник разкри причината за раздялата пред вестник The Sun.

Tom Cruise and Ana de Armas reportedly call it quits on their brief romance https://t.co/MBiibJNpWx pic.twitter.com/6z6xHDrIgl — Page Six (@PageSix) October 15, 2025

Въпреки края на романса, 63-годишният Круз и 37-годишната Де Армас ще продължат да работят заедно. Актрисата вече е избрана за роля в предстоящия филм на Круз – свръхестествения трилър „Deeper“. Макар продукцията да е изправена пред забавяния, проектът остава в плановете и на двамата.

Начало на връзката и публични изяви

Романът им започна през февруари и бързо привлече вниманието на обществеността. Двамата бяха забелязани на интимни вечери, бляскави събития и романтични пътувания. Те не се притесняваха да бъдат снимани заедно, особено през юли, когато бяха видени да се държат за ръце по време на уикенд във Върмонт, което на практика потвърди връзката им. По-рано през април Круз беше закарал Де Армас с частния си самолет на пътуване до Мадрид. През май двамата присъстваха на партито за 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм в Нотинг Хил, напускайки заедно и предизвиквайки още слухове. През лятото бяха забелязани да танцуват на концерт на Oasis на стадион „Уембли“ и да почиват на яхта край бреговете на Испания.

„Той обсипва Ана с подаръци, откакто се запознаха – това е в негов стил, той е много внимателен“, сподели източник пред Daily Mail през юли. „Колкото повече се опознаваха, толкова по-щедри ставаха подаръците. Имаше бижута като златни гривни и дизайнерски дрехи... вероятно най-големият подарък, който ѝ направи, беше възможността да пътува навсякъде по света за нула време.“ Въпреки дискретния характер на връзката им, тя изглеждаше нежна и пълна с радост. През май Де Армас гостува в предаването Good Morning America и сподели, че работните ѝ отношения с Круз са „забавни“, намеквайки за няколко общи проекта в процес на разработка.

Tom Cruise, 63, and Ana de Armas, 37, ‘split’ after nine-month romance https://t.co/oJ97exM0cu — Metro (@MetroUK) October 16, 2025

Зрял край на романса

Въпреки първоначалната страст, двамата са се разделили по зрял и приятелски начин. „Искрата между тях угасна, но те все още ценят компанията си и се отнасят изключително зряло към ситуацията“, коментира източник. Новината за раздялата дойде, след като Де Армас беше забелязана в компанията на други холивудски личности. Наскоро тя беше видяна да напуска фитнес зала в Санта Моника заедно с Майлс Телър, колега на Круз от „Топ Гън: Маверик“, макар двамата да са си тръгнали с отделни коли.

По-рано този месец Де Армас позира за снимки с непознат мъж по време на Седмицата на модата в Париж, а през септември беше забелязана да купонясва с рапъра Бад Бъни в Пуерто Рико. Круз и Де Армас се запознаха по-рано тази година по време на работни срещи, което според източници е довело до краткия им романс. Един от тях описа ранната им връзка като „дискретна“ и добави, че „той я ухажваше“.

Insiders spill all the details on Tom Cruise and Ana De Armas' blockbuster break-up... and the huge conflict that meant it could never last https://t.co/Glnlr3YJg8 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 16, 2025

Професионални връзки и бъдещи проекти

Въпреки края на романса, професионалните им отношения остават непроменени. Освен участието си в „Deeper“, двамата се подготвят и за втори съвместен проект с работно заглавие „Pressure“. Ана де Армас, известна с ролите си във филми като „Ножове навън“, „Блейд Рънър 2049“ и като Мерилин Монро в „Блондинка“, има история на нашумели връзки. Тя беше омъжена за испанския актьор Марк Клотет от 2011 до 2013 г. и излиза с Бен Афлек през 2020 г. Миналата година беше свързана с Мануел Анидо Куеста, доведен син на кубинския президент Мигел Диас-Канел.

Романтичният живот на Том Круз също е добре известен. Той е бил женен за Мими Роджърс, Никол Кидман и Кейти Холмс, с която има дъщеря на име Сури.