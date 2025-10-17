Любопитно

Край на любовта: Защо Том Круз и Ана де Армас сложиха точка на връзката си

Въпреки края на романса, 63-годишният Круз и 37-годишната Де Армас ще продължат да работят заедно

17 октомври 2025, 11:25
Край на любовта: Защо Том Круз и Ана де Армас сложиха точка на връзката си
Източник: Getty Images

Т ом Круз и Ана де Армас тихо сложиха край на връзката си след девет месеца, като според запознати двамата са решили заедно да се разделят, след като са осъзнали, че страстта помежду им е угаснала.

Том Круз и Ана де Армас се разделиха - искрата угасна

Източници, близки до бившата двойка, споделят: „Том и Ана прекараха хубави моменти заедно, но времето им като двойка достигна своя край. Те ще останат добри приятели, но вече не са заедно. Осъзнаха, че връзката им няма бъдеще и са по-добре като приятели.“ Вътрешен източник разкри причината за раздялата пред вестник The Sun.

Въпреки края на романса, 63-годишният Круз и 37-годишната Де Армас ще продължат да работят заедно. Актрисата вече е избрана за роля в предстоящия филм на Круз – свръхестествения трилър „Deeper“. Макар продукцията да е изправена пред забавяния, проектът остава в плановете и на двамата.

  • Начало на връзката и публични изяви

Романът им започна през февруари и бързо привлече вниманието на обществеността. Двамата бяха забелязани на интимни вечери, бляскави събития и романтични пътувания. Те не се притесняваха да бъдат снимани заедно, особено през юли, когато бяха видени да се държат за ръце по време на уикенд във Върмонт, което на практика потвърди връзката им. По-рано през април Круз беше закарал Де Армас с частния си самолет на пътуване до Мадрид. През май двамата присъстваха на партито за 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм в Нотинг Хил, напускайки заедно и предизвиквайки още слухове. През лятото бяха забелязани да танцуват на концерт на Oasis на стадион „Уембли“ и да почиват на яхта край бреговете на Испания.

„Той обсипва Ана с подаръци, откакто се запознаха – това е в негов стил, той е много внимателен“, сподели източник пред Daily Mail през юли. „Колкото повече се опознаваха, толкова по-щедри ставаха подаръците. Имаше бижута като златни гривни и дизайнерски дрехи... вероятно най-големият подарък, който ѝ направи, беше възможността да пътува навсякъде по света за нула време.“ Въпреки дискретния характер на връзката им, тя изглеждаше нежна и пълна с радост. През май Де Армас гостува в предаването Good Morning America и сподели, че работните ѝ отношения с Круз са „забавни“, намеквайки за няколко общи проекта в процес на разработка.

  • Зрял край на романса

Въпреки първоначалната страст, двамата са се разделили по зрял и приятелски начин. „Искрата между тях угасна, но те все още ценят компанията си и се отнасят изключително зряло към ситуацията“, коментира източник. Новината за раздялата дойде, след като Де Армас беше забелязана в компанията на други холивудски личности. Наскоро тя беше видяна да напуска фитнес зала в Санта Моника заедно с Майлс Телър, колега на Круз от „Топ Гън: Маверик“, макар двамата да са си тръгнали с отделни коли.

По-рано този месец Де Армас позира за снимки с непознат мъж по време на Седмицата на модата в Париж, а през септември беше забелязана да купонясва с рапъра Бад Бъни в Пуерто Рико. Круз и Де Армас се запознаха по-рано тази година по време на работни срещи, което според източници е довело до краткия им романс. Един от тях описа ранната им връзка като „дискретна“ и добави, че „той я ухажваше“.

  • Професионални връзки и бъдещи проекти

Въпреки края на романса, професионалните им отношения остават непроменени. Освен участието си в „Deeper“, двамата се подготвят и за втори съвместен проект с работно заглавие „Pressure“. Ана де Армас, известна с ролите си във филми като „Ножове навън“, „Блейд Рънър 2049“ и като Мерилин Монро в „Блондинка“, има история на нашумели връзки. Тя беше омъжена за испанския актьор Марк Клотет от 2011 до 2013 г. и излиза с Бен Афлек през 2020 г. Миналата година беше свързана с Мануел Анидо Куеста, доведен син на кубинския президент Мигел Диас-Канел.

Романтичният живот на Том Круз също е добре известен. Той е бил женен за Мими Роджърс, Никол Кидман и Кейти Холмс, с която има дъщеря на име Сури.

Източник: www.hola.com    
Том Круз Ана де Армас Раздяла Холивудски актьори Романтична връзка Деветмесечен романс Зрял край
Последвайте ни

По темата

Желязков: Не е време за избори, Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите

Желязков: Не е време за избори, Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите

Бриджит Бардо е приета в болница, претърпяла е операция

Бриджит Бардо е приета в болница, претърпяла е операция

Отстраниха шефа на полицията в Пазарджик

Отстраниха шефа на полицията в Пазарджик

Какво знаем за телефонния разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп и спора за „злобното оръжие“

Какво знаем за телефонния разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп и спора за „злобното оръжие“

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Toyota пуска EV за Европа с 2 батерии, 3 мощности, на предно и 4х4

Toyota пуска EV за Европа с 2 батерии, 3 мощности, на предно и 4х4

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 4 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

Виц на деня

- Скъпи, помниш ли деня в който ме видя за пръв път? - Ами, да. Беше хубав, слънчев ден и нищо не предвещаваше нещастие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

София Ричи е бременна с второто си дете

София Ричи е бременна с второто си дете

Любопитно Преди 25 минути

Моделът разкри щастливата новина в Instagram

Зеленски разговаря в САЩ с компанията, произвеждаща системи Patriot и ракети Tomahawk

Зеленски разговаря в САЩ с компанията, произвеждаща системи Patriot и ракети Tomahawk

Свят Преди 39 минути

Срещата се състоя преди планираният разговор в Белия дом между украинския държавен глава и Доналд Тръмп

Водомери под въпрос: Инкасаторите работят без проверка

Водомери под въпрос: Инкасаторите работят без проверка

България Преди 52 минути

Нито един ВиК оператор няма анализ доколко ползваните видове водомери са подходящи, показва анализ на КЕВР

Русия свали свой военен самолет над Крим

Русия свали свой военен самолет над Крим

Свят Преди 53 минути

„Те отблъснаха украинските атаки до такава степен, че днес успяха да свалят собствения си самолет над Крим“, каза Плетенчук по телевизията

Взрив на газова бутилка в жилище в Пловдив, ранена е жена

Взрив на газова бутилка в жилище в Пловдив, ранена е жена

България Преди 1 час

Сигналът е получен малко след 7:00 часа сутринта

Костадинов: Управлението е счупено, най-доброто за България е да отидем на избори

Костадинов: Управлението е счупено, най-доброто за България е да отидем на избори

България Преди 1 час

"Ние сме в политическа криза още от 2021 г.", заяви лидерът на "Възраждане"

Бела Хадид

Какво се случва с Бела Хадид? Феновете ѝ са притеснени

Любопитно Преди 1 час

Мнозина спекулираха относно здравето на модела, след като видеоклип от последното дефиле на Бела започна да става вирусно в социалните мрежи

Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливенско

Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливенско

България Преди 2 часа

28-годишният мъж е загубил управление и се е ударил в крайпътен стълб

Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията

Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията

Свят Преди 2 часа

"Никой няма право да очаква това", заяви премиерът на Република Северна Македония

АПИ: Работи се всички ремонти по магистралите да приключат до края на месеца

АПИ: Работи се всички ремонти по магистралите да приключат до края на месеца

България Преди 2 часа

Това заяви инж. Мирослав Ценов, директор на дирекция "Ситуационен център и управление на трафика"

Ивайло Мирчев

Мирчев: Борисов да се еманципира от Пеевски за спиране на кризата

България Преди 2 часа

Бомба унищожи колата на известен италиански журналист (ВИДЕО)

Бомба унищожи колата на известен италиански журналист (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Инцидентът за щастие се е разминал без жертви

Една година без Лиъм Пейн: Ето как близките почетоха паметта му

Една година без Лиъм Пейн: Ето как близките почетоха паметта му

Свят Преди 2 часа

Пейн почина на 16 октомври 2024 г., след като падна от балкон в Аржентина

Промени в движението по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ през почивните дни

Промени в движението по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ през почивните дни

България Преди 2 часа

От АПИ призовават шофьорите да карат с повишено внимание

Пеевски: Купонът се отменя, чичо Румен да връща кетъринга и шампанското

Пеевски: Купонът се отменя, чичо Румен да връща кетъринга и шампанското

България Преди 3 часа

Избори няма да има, заяви лидерът на "ДПС – Ново Начало"

CNN: Путин разговаря с Тръмп - oпит за спиране на „Томахоук“ за Украйна

CNN: Путин разговаря с Тръмп - oпит за спиране на „Томахоук“ за Украйна

Свят Преди 3 часа

Това беше, продължила почти два часа и половина, интервенция на президента Владимир Путин – опит в последния момент да спре всички тези опасни приказки за потенциално променящи играта американски оръжейни доставки за Украйна

Всичко от днес

От мрежата

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Victoria’s Secret 2025: Историите, които не видяхте в Instagram (СНИМКИ)

Edna.bg

Отиде си легендарният китарист и основател на KISS Ейс Фрейли

Edna.bg

Бленджини: Затворил съм страницата със Световното първенство, трябва и състезателите да го забравят

Gong.bg

Поредно признание за волейболните "лъвове"

Gong.bg

ГЕРБ ще покани „ДПС-Ново начало” на разговор, но само при съгласие от БСП и ИТН

Nova.bg

Директорът на ОД на МВР-Пазарджик е отстранен

Nova.bg