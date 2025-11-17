Любопитно

Емоционална реч и танци: Том Круз празнува първия си почетен „Оскар“

Отличието се присъжда в признание за изключителни постижения в цялостната кариера

17 ноември 2025, 09:24
Емоционална реч и танци: Том Круз празнува първия си почетен „Оскар“
Източник: Getty Images

Т ом Круз беше удостоен с почетната награда на Академията по време на церемонията по връчването на Наградите на губернаторите (Governors Awards) на 16 ноември, пише Variety.

Това е първият „Оскар“ за иконата на екшън киното. Отличието се присъжда в признание за изключителни постижения в цялостната кариера, за значим принос към филмовите изкуства и науки във всяка дисциплина или за изключителна служба към Академията.

Звездата получи статуетката си от режисьора Алехандро Г. Иняриту, който ще ръководи създаването на нов филм с участието на Круз, планиран за 2026 г. Заглавието на продукцията все още не е публично известно. След като прие наградата, Круз произнесе емоционална реч, в която отдаде почит на всички, които правят киното възможно, и подчерта обединяващата сила на седмото изкуство.

@varietymagazine #TomCruise ♬ original sound - Variety

„Киното ме отвежда навсякъде по света. Помага ми да оценявам и уважавам различията. Показва ми и нашата споделена човечност, колко си приличаме – по толкова, толкова много начини. И без значение откъде идваме, в този театър се смеем заедно, чувстваме заедно, имаме надежди заедно. И това е силата на тази форма на изкуство. И затова е важно, затова е важно за мен. Така че правенето на филми не е това, с което се занимавам, а е това, което съм“, сподели Круз.

Актьорът е бил номиниран за четири „Оскара“ в миналото: за най-добър актьор за „Роден на 4 юли“ и „Джери Магуайър“, за най-добър поддържащ актьор за „Магнолия“, както и за най-добър филм като продуцент на „Топ Гън: Маверик“.

Вечерта преди церемонията Том Круз беше част от специално парти по повод предстоящото връчване на отличията. Звездата от „Мисията невъзможна“ беше забелязана да танцува на дансинга заедно с хореографа Деби Алън, която също беше сред тазгодишните носители на почетни награди. Двамата отпразнуваха своите отличия, като се впуснаха във вихъра на танца.

Във видео, споделено в Instagram, Круз и Алън танцуват буги един срещу друг, смеейки се и очевидно наслаждавайки се на момента.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by D-Nice (@dnice)

По-рано на церемонията Синтия Ериво връчи почетен „Оскар“ на хореографа Деби Алън. Художникът-постановчик Уин Томас също получи статуетка за цялостното си творчество. Хуманитарната награда „Джийн Хершолт“ беше присъдена на Доли Партън, която не успя да присъства поради здравословни причини и изпрати предварително записана реч.

Кънтри легендата получи отличието, което се връчва на личност от областта на филмовите изкуства и науки, чиито хуманитарни усилия са донесли признание на индустрията, насърчавайки човешкото благосъстояние и допринасяйки за коригиране на неравенствата.

Звездата благодари на Академията в специално видео, в което разказа, че е израснала в семейство с три деца, където родителите ѝ са показвали, че колкото повече даваш, толкова по-благословен ще бъдеш. „Аз бях благословена по всеки възможен начин“, сподели тя и допълни, че наградата е част от тази благословия.

Червеният килим на Наградите на губернаторите привлече десетки актьори, нетърпеливи да се включат в надпреварата за наградния сезон тази година, сред които Дженифър Лорънс, Майкъл Б. Джордан, Сидни Суини, Леонардо ди Каприо, Дуейн Джонсън, Ема Стоун и много други.

Том Круз Почетен Оскар Награди на губернаторите Кино кариера Емоционална реч Кино изкуство
Последвайте ни

По темата

Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ

Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ "Тракия"

Какво каза Барън Тръмп на Джо Байдън минути преди безмилостната реч на баща си при встъпването в длъжност

Какво каза Барън Тръмп на Джо Байдън минути преди безмилостната реч на баща си при встъпването в длъжност

"Редута" под обсада - жителите живеят в страх от неизвестен стрелец

Емоционална реч и танци: Том Круз празнува първия си почетен „Оскар“

Емоционална реч и танци: Том Круз празнува първия си почетен „Оскар“

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Край на митовете: Здравето на батерията вече не е проблем за модерните EV

Край на митовете: Здравето на батерията вече не е проблем за модерните EV

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 16 часа
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 18 часа
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 13 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 14 часа

Виц на деня

- Скъпа, тая манджа не е ли развалена? - Яж, не се страхувай. Утре е почивен ден!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дуейн Джонсън и Емили Блънт на наградите Governors

Модни провали - странни визии на червения килим на Governors Awards

Любопитно Преди 17 минути

За съжаление някои не успяха да блеснат, когато стана дума за стил

Мишел Обама: Америка не е готова за жена президент

Мишел Обама: Америка не е готова за жена президент

Свят Преди 24 минути

„Дори не ме гледайте за кандидатура, защото всички лъжете. Не сте готови за жена. Не сте“

Война НАТО-Русия: Какви са сценариите и кой може да победи

Война НАТО-Русия: Какви са сценариите и кой може да победи

Свят Преди 28 минути

Германският военен историк Армин Вагнер е проучил възможните сценарии за Трета световна война според офицери от НАТО – от края на 1970-те години до днес

Важно за българските пенсионери в чужбина! Трябва да подадат декларация пред НОИ

Важно за българските пенсионери в чужбина! Трябва да подадат декларация пред НОИ

България Преди 38 минути

Важно за българските пенсионери в чужбина!

<p>Бившата съпруга на Джъстин Трюдо&nbsp;реагира на романса му с Кейти Пери</p>

Софи Грегоар коментира връзката на бившия си съпруг Джъстин Трюдо с Кейти Пери

Свят Преди 46 минути

„Всички сме човешки същества и нещата ни засягат“

Снимката е илюстративна

17 ноември: „Бягат само негодниците и страхливците, аз съм потомък на рицари“

Любопитно Преди 55 минути

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Случаят "400 шева": Разпитват свидетели по делото в Пловдив

Случаят "400 шева": Разпитват свидетели по делото в Пловдив

България Преди 1 час

Георги Георгиев твърди, че е невинен и че ще търси правата си в Страсбург

Драматично спасяване: Как бяха свалени децата, качили се на изоставена сграда в столицата

Драматично спасяване: Как бяха свалени децата, качили се на изоставена сграда в столицата

Свят Преди 1 час

Екипите на пожарната ги свалиха безопасно след почти 2 часа усилия

<p>Мощна магнитна буря връхлита Земята, ето какво ни очаква</p>

Мощна магнитна буря връхлита Земята

Любопитно Преди 1 час

Магнитната буря ще бъде с Kp индекс 5 и от клас C7

Руската ПВО унищожи 36 дрона през нощта над няколко области

Руската ПВО унищожи 36 дрона през нощта над няколко области

Свят Преди 1 час

Отбелязваме Световния ден на недоносените деца: България с тревожна статистика

Отбелязваме Световния ден на недоносените деца: България с тревожна статистика

България Преди 2 часа

Темата на деня за 2025 г. - „Дайте на недоносените бебета силен старт за надеждно бъдеще“

Честваме свети Григорий: От езичник до чудотворец, покръстил цял град

Честваме свети Григорий: От езичник до чудотворец, покръстил цял град

Любопитно Преди 2 часа

Григорий живял през трети век в малоазийския град Неокесария

<p>Тръмп: Възможно е да разговарям с Мадуро</p>

Тръмп: Възможно е да разговарям с Николас Мадуро

Свят Преди 2 часа

Тръмп намекна, че ще продължи да оказва натиск върху режима на президента на Венецуела

Украйна в жилищна криза: 2,5 милиона домакинства останаха без подслон

Украйна в жилищна криза: 2,5 милиона домакинства останаха без подслон

Свят Преди 2 часа

Това се посочва в доклад на Международната организация по миграцията към ООН

Тръмп обърна курса - поиска публикуване на досиетата "Епстийн"

Тръмп обърна курса - поиска публикуване на досиетата "Епстийн"

Свят Преди 2 часа

Тръмп нареди на министерството на правосъдието да разследва връзките на видни демократи с покойния финансист

Папа Лъв XIV скърби за убитите в Украйна, призовава за мир

Папа Лъв XIV скърби за убитите в Украйна, призовава за мир

Свят Преди 3 часа

Той призова хората да не свикват с войната и разрухата

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето до края на ноември

sinoptik.bg
1

Световно признание за българската подводна археология

sinoptik.bg

Днес празнуват всички българи с това красиво име!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 17 ноември, понеделник

Edna.bg

Барселона хвърли око на талант от Кьолн

Gong.bg

Назрява ли скандал в лагера на Англия?

Gong.bg

Пребиха служител на “Градска мобилност” заради поставена скоба в Монтана

Nova.bg

Опасно селфи: Как бяха свалени четирите деца, качили се на изоставена сграда в София

Nova.bg