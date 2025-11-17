Емоционална реч и танци: Том Круз празнува първия си почетен „Оскар“

Т ом Круз беше удостоен с почетната награда на Академията по време на церемонията по връчването на Наградите на губернаторите (Governors Awards) на 16 ноември, пише Variety.

Tom Cruise accepts his honorary Oscar at the 2025 Governors Awards pic.twitter.com/YxFaY5MwJc — Variety (@Variety) November 17, 2025

Това е първият „Оскар“ за иконата на екшън киното. Отличието се присъжда в признание за изключителни постижения в цялостната кариера, за значим принос към филмовите изкуства и науки във всяка дисциплина или за изключителна служба към Академията.

Звездата получи статуетката си от режисьора Алехандро Г. Иняриту, който ще ръководи създаването на нов филм с участието на Круз, планиран за 2026 г. Заглавието на продукцията все още не е публично известно. След като прие наградата, Круз произнесе емоционална реч, в която отдаде почит на всички, които правят киното възможно, и подчерта обединяващата сила на седмото изкуство.

„Киното ме отвежда навсякъде по света. Помага ми да оценявам и уважавам различията. Показва ми и нашата споделена човечност, колко си приличаме – по толкова, толкова много начини. И без значение откъде идваме, в този театър се смеем заедно, чувстваме заедно, имаме надежди заедно. И това е силата на тази форма на изкуство. И затова е важно, затова е важно за мен. Така че правенето на филми не е това, с което се занимавам, а е това, което съм“, сподели Круз.

Актьорът е бил номиниран за четири „Оскара“ в миналото: за най-добър актьор за „Роден на 4 юли“ и „Джери Магуайър“, за най-добър поддържащ актьор за „Магнолия“, както и за най-добър филм като продуцент на „Топ Гън: Маверик“.

Вечерта преди церемонията Том Круз беше част от специално парти по повод предстоящото връчване на отличията. Звездата от „Мисията невъзможна“ беше забелязана да танцува на дансинга заедно с хореографа Деби Алън, която също беше сред тазгодишните носители на почетни награди. Двамата отпразнуваха своите отличия, като се впуснаха във вихъра на танца.

Във видео, споделено в Instagram, Круз и Алън танцуват буги един срещу друг, смеейки се и очевидно наслаждавайки се на момента.

По-рано на церемонията Синтия Ериво връчи почетен „Оскар“ на хореографа Деби Алън. Художникът-постановчик Уин Томас също получи статуетка за цялостното си творчество. Хуманитарната награда „Джийн Хершолт“ беше присъдена на Доли Партън, която не успя да присъства поради здравословни причини и изпрати предварително записана реч.

Кънтри легендата получи отличието, което се връчва на личност от областта на филмовите изкуства и науки, чиито хуманитарни усилия са донесли признание на индустрията, насърчавайки човешкото благосъстояние и допринасяйки за коригиране на неравенствата.

Звездата благодари на Академията в специално видео, в което разказа, че е израснала в семейство с три деца, където родителите ѝ са показвали, че колкото повече даваш, толкова по-благословен ще бъдеш. „Аз бях благословена по всеки възможен начин“, сподели тя и допълни, че наградата е част от тази благословия.

Червеният килим на Наградите на губернаторите привлече десетки актьори, нетърпеливи да се включат в надпреварата за наградния сезон тази година, сред които Дженифър Лорънс, Майкъл Б. Джордан, Сидни Суини, Леонардо ди Каприо, Дуейн Джонсън, Ема Стоун и много други.