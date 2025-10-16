Любопитно

Том Круз и Ана де Армас се разделиха - искрата угасна

„Том и Ана си прекарваха добре заедно, но времето им като двойка изтече. Те ще останат добри приятели“, заяви източник, близък до двойката

16 октомври 2025, 11:03
Том Круз и Ана де Армас се разделиха - искрата угасна
Том Круз   
Източник: GettyImages

Т ом Круз и Ана де Армас „се разделиха“ след деветмесечна романтика, според нови информации, цитирани от английското издание Daily Mail. Холивудската икона и момичето на Бонд Де Армас, са поели по различни пътища, след като осъзнали, че „искрата е изчезнала“, според „Тhe US Sun“.

Източник, близък до двойката, каза:

„Том и Ана си прекарваха добре заедно, но времето им като двойка изтече. Те ще останат добри приятели,

но вече не се срещат. Просто осъзнаха, че няма да продължат дълго и че е по-добре да бъдат приятели.

Искрата помежду им беше изчезнала, но те все още обичат компанията си и двамата се държаха много зряло. Тя вече е получила роля в следващия му филм, така че ще продължат да работят заедно“.

Новината за предполагаемата им раздяла идва малко след като

Ана беше забелязана със звездата от „Топ Гън: Маверик“ Майлс Телър във фитнес зала в Санта Моника.

Ана и Майлс – който в момента е женен за съпругата си Кели – бяха забелязани по-рано тази седмица в понеделник да напускат частната фитнес зала, но изглежда се качиха в отделни превозни средства.

Том Круз и Ана де Армас бяха публично видени заедно за последно преди месеци през юли, когато двойката официализира зараждащата се романтика. По това време двете звезди бяха видени да се държат за ръце, докато се отправяха на уикенд бягство до Уудсток, Върмонт. Те бяха забелязани да се разхождат заедно из живописния град – след като за първи път предизвикаха спекулации за връзка през февруари тази година.

Малко преди пътуването до Върмонт, и двете звезди също бяха видени да присъстват на концерта на Oasis на стадион „Уембли“. Същия месец Том и Ана също се насладиха на ден с лодка по време на почивка в Менорка, Испания.

„Том е обсипвал Ана с подаръци още от първата им среща, това е негов навик, той е внимателен“,

разказа източник през юли. „Първо започна с любимите ѝ цветя, след това с книги, които смяташе, че тя ще иска да прочете, защото тя е запален читател“, казва още източникът.

Той добави: „Колкото повече се опознаваха, толкова по-големи ставаха подаръците. Имаше бижута като златни гривни и дизайнерски дрехи, такива неща, неща, които всяко момиче би харесало. Вероятно най-големият подарък, който ѝ е дал, е възможността да отиде навсякъде по света в един миг, малко хора могат да направят това. Тя обича да пътува“.

Холивудските звезди за пръв път предизвикаха слухове за романтика, когато бяха забелязани да вечерят в Лондон малко преди Свети Валентин.

През май те присъстваха на 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм, който се проведе в Нотинг Хил – и си тръгнаха с една кола.

По темата

Източник: Daily Mail    
Том Круз Ана де Армас раздяла романтика холивудски звезди знаменитости приятелство Майлс Телър слухове
Последвайте ни
Сблъсък на два трамвая в София - движението е блокирано (СНИМКИ)

Сблъсък на два трамвая в София - движението е блокирано (СНИМКИ)

Най-умният човек на света - математикът Григорий Перелман, разгадал формата на Вселената, се появи след 15 години

Най-умният човек на света - математикът Григорий Перелман, разгадал формата на Вселената, се появи след 15 години

Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара

Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара

С 50 лева по-висока вдовишка добавка за жените

С 50 лева по-висока вдовишка добавка за жените

pariteni.bg
Малцината, които искат Cybertruck на Tesla са... фирмите на Мъск

Малцината, които искат Cybertruck на Tesla са... фирмите на Мъск

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

Виц на деня

– Пак ли си в интернет? – Не, мамо, правя проучване за домашното… в TikTok.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Даян Кийтън

„Тихият убиец“ зад смъртта на Даян Кийтън – симптоми, които не бива да пренебрегваме

Свят Преди 15 минути

Пневмонията е тих убиец, който взема 3 милиона жертви годишно по света, защо е толкова опасна

Напрежение в редиците на "Величие" Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

Напрежение в редиците на "Величие" Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

България Преди 16 минути

Причината е, че те са се регистрирали в зала, въпреки решение на парламентарната група

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

България Преди 41 минути

Няма данни за бедстващи или пострадали хора, съобщиха от Община Царево

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Любопитно Преди 1 час

Жасмин е била част от всяко модно ревю на легендарната марка бельо от 2012 до 2018 г.

Ивайло Мирчев: Всички политици да се откажат от служебните си автомобили

Ивайло Мирчев: Всички политици да се откажат от служебните си автомобили

България Преди 1 час

Той поясни, че това не трябва да важи за президента, председателя на НС и премиера

Първите гори, които отделят повече въглерод, отколкото абсорбират

Първите гори, които отделят повече въглерод, отколкото абсорбират

Свят Преди 1 час

Стволовете и клоните на мъртвите дървета – известни като дървесна биомаса – станали източници на въглерод, вместо поглъщачи

F-16 Block 70 каца в авиобаза Граф Игнатиево

Първите ни F-16 не летят, кога се очакват останалите

България Преди 1 час

„В момента имаме 4 самолета F-16, очакваме наистина скоро да дойдат още 2, a до края на годината още 2, за да станат общо 8“, обяви командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев

<p>Михаел Шумахер показа първите си &bdquo;признаци на живот&ldquo; от години насам</p>

Нови данни за здравето на Михаел Шумахер дават лъч надежда

Любопитно Преди 1 час

Преди няколко седмици журналистът Стефан Л’Ермит сподели нови данни за здравето на Шумахер

Силно земетресение разлюля Индонезия

Силно земетресение разлюля Индонезия

Свят Преди 1 час

Дълбочината на труса е била 70 км

Ангелите на Victoria"s Secret

Victoria’s Secret възкръсна: Ангелите се заврънаха след дълга пауза

Любопитно Преди 2 часа

В продължение на десетилетия Victoria’s Secret Fashion Show беше едно от най-желаните събития в света на модата

АБВ Поща и вестник „Телеграф“ с престижни международни отличия

АБВ Поща и вестник „Телеграф“ с престижни международни отличия

Любопитно Преди 2 часа

Отличието QUality MeDAL се базира на резултати от независимо пазарно проучване

Какво знаем за плановете на Белия дом за „Арк де Тръмп“

Какво знаем за плановете на Белия дом за „Арк де Тръмп“

Свят Преди 2 часа

Тръмп каза, че има три варианта за арката – малък, среден и голям – но че най-много харесва най-големия

<p>&quot;Черна книга&quot; разкрива милиони евро, хвърлени на вятъра</p>

"Черна книга" разкрива милиони евро, хвърлени на вятъра в Германия

Свят Преди 2 часа

Велоалея, която не води до никъде, къщички за прилепи, които струват хиляди евро и още ред абсурди са изброени като пример за разхищение на средства в Германия

Продуцентът на "Титаник" разкрива тайни от кошмарните снимки на филма

Продуцентът на "Титаник" разкрива тайни от кошмарните снимки на филма

Любопитно Преди 2 часа

В посмъртния му мемоар „По-голямата картина“ продуцентът на „Титаник“ Джон Ландау споделя нови, неразказвани досега подробности за трудностите при създаването на филма

<p>Президентът:&nbsp;Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта</p>

Президентът Румен Радев: Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта

България Преди 2 часа

Това е нелегитимно и антидемократично действие, което се извършва пред погледа на избирателите, заяви държавният глава

Сблъсъци в Перу: Протести срещу парламента и новия президент

Сблъсъци в Перу: Протести срещу парламента и новия президент

Свят Преди 2 часа

Сблъсъци между демонстранти и полиция имаше и в южния град Арекипа

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

БЪРЗ ТЕСТ: Провери каква е твоята сърдечна възраст

Edna.bg

Стана ясна причината за смъртта на Даян Кийтън

Edna.bg

Голямо признание за Алберт Попов

Gong.bg

Звезден наследник със зашеметяващ гол в стил Роналдо (видео)

Gong.bg

Два трамвая се сблъскаха в София

Nova.bg

Парламентът и днес не събра кворум

Nova.bg