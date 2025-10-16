Том Круз и Ана де Армас се разделиха - искрата угасна

Т ом Круз и Ана де Армас „се разделиха“ след деветмесечна романтика, според нови информации, цитирани от английското издание Daily Mail. Холивудската икона и момичето на Бонд Де Армас, са поели по различни пътища, след като осъзнали, че „искрата е изчезнала“, според „Тhe US Sun“.

Източник, близък до двойката, каза:

„Том и Ана си прекарваха добре заедно, но времето им като двойка изтече. Те ще останат добри приятели,

но вече не се срещат. Просто осъзнаха, че няма да продължат дълго и че е по-добре да бъдат приятели.

Tom Cruise and Ana de Armas reportedly call it quits on their brief romance

Искрата помежду им беше изчезнала, но те все още обичат компанията си и двамата се държаха много зряло. Тя вече е получила роля в следващия му филм, така че ще продължат да работят заедно“.

Новината за предполагаемата им раздяла идва малко след като

Ана беше забелязана със звездата от „Топ Гън: Маверик“ Майлс Телър във фитнес зала в Санта Моника.

Ана и Майлс – който в момента е женен за съпругата си Кели – бяха забелязани по-рано тази седмица в понеделник да напускат частната фитнес зала, но изглежда се качиха в отделни превозни средства.

Том Круз и Ана де Армас бяха публично видени заедно за последно преди месеци през юли, когато двойката официализира зараждащата се романтика. По това време двете звезди бяха видени да се държат за ръце, докато се отправяха на уикенд бягство до Уудсток, Върмонт. Те бяха забелязани да се разхождат заедно из живописния град – след като за първи път предизвикаха спекулации за връзка през февруари тази година.

Ana de Armas and Tom Cruise in a newly shared photo.

Малко преди пътуването до Върмонт, и двете звезди също бяха видени да присъстват на концерта на Oasis на стадион „Уембли“. Същия месец Том и Ана също се насладиха на ден с лодка по време на почивка в Менорка, Испания.

„Том е обсипвал Ана с подаръци още от първата им среща, това е негов навик, той е внимателен“,

разказа източник през юли. „Първо започна с любимите ѝ цветя, след това с книги, които смяташе, че тя ще иска да прочете, защото тя е запален читател“, казва още източникът.

Tom Cruise, 63, and Ana de Armas, 37, just made their first public appearance together.

Той добави: „Колкото повече се опознаваха, толкова по-големи ставаха подаръците. Имаше бижута като златни гривни и дизайнерски дрехи, такива неща, неща, които всяко момиче би харесало. Вероятно най-големият подарък, който ѝ е дал, е възможността да отиде навсякъде по света в един миг, малко хора могат да направят това. Тя обича да пътува“.

Холивудските звезди за пръв път предизвикаха слухове за романтика, когато бяха забелязани да вечерят в Лондон малко преди Свети Валентин.

През май те присъстваха на 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм, който се проведе в Нотинг Хил – и си тръгнаха с една кола.