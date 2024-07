Уинстън, една от най-старите мъжки горили в света, почина на 52-годишна възраст

У инстън, много обичана западна нископланинска горила, живееща в зоопарка „Сафари“ в Сан Диего, почина на 52-годишна възраст, съобщиха от парка.

Смята се, че Уинстън е една от най-възрастните мъжки горили в света, но притеснителното му състояние започва преди около седем години, след като служителите в зоопарка забелязват, че здравето му започва да се влошава.

(Запознайте се с най-срамежливата маймуна в София от нашето архивно видео)

„Екипите, които следят сърцето на Уинстън, забелязаха признаци на влошаване през последните години и той получаваше медицинско лечение за няколко свързани с възрастта заболявания, включително сърдечно заболяване, дегенеративно ставно заболяване и бъбречно заболяване“, се обяснява в публикация в социалните медии от зоопарка, в която се съобщава за кончината на Уинстън.

Winston, One Of The World’s Oldest Male Gorillas, Has Died Aged 52https://t.co/rC4U6Zb9eb