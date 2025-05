„Мислих, че умирам“: Хейли Бийбър разказа за трудното си раждане

М оделът и съпруга на певеца Джъстин Бийбър – Хейли Бийбър – сподели за първи път лични подробности около раждането на първото си дете и призна, че преживяването е било най-страшното и най-трудното в живота ѝ. През август миналата година Хейли и Джъстин посрещнаха първородния си син, когото кръстиха Джак Блус.

По думите на Хейли, на 39-та седмица от бременността ѝ околоплодната течност започнала да изтича, което наложило незабавното започване на предизвикано раждане по лекарска препоръка.

Hailey Bieber On Postpartum Struggles: “Giving Birth Was The Hardest Thing I’ve Ever Done” https://t.co/ET0gzShTIg - #bharatjournal #news #bharat #india

Моделът подчерта, че се е подготвяла изключително сериозно за този момент – практикувала е йога, работила е усилено за укрепване на мускулатурата на тазовото дъно, усъвършенствала е дихателни техники и дори е преминала курс по акупунктура.

„Чувствах се физически по-силна от всякога“, спомня си тя. Но въпреки старателната подготовка, нещата не се развили по план. Раждането продължило близо 18 часа, а веднага след появата на Джак, Хейли започнала да губи голямо количество кръв.

„Кървях. Да, хора умират. Това си мислех в този момент“, споделя откровено тя.

След раждането звездата се сблъскала с тежка следродилна депресия. Въпреки подкрепата на нов терапевт и приемането на плацентарни добавки – които според мнозина трябва да облекчат симптомите – емоционалното ѝ състояние останало нестабилно.

Хейли също така признава, че ѝ е било изключително трудно да приеме промените в собственото си тяло – борила се със следродилна телесна дисморфия и моменти на силна самоомраза. Споделя, че е качила седем килограма и е започнала работа с цял екип от специалисти, които ѝ помогнали да възстанови както физическото, така и психичното си здраве – от рехабилитация на тазовото дъно и гръбначния стълб до пълна трансформация на тялото.

Justin Bieber apologises to Hailey for cruel Vogue comment https://t.co/Z9PpvCgeiP

„Имаше момент, в който наистина бях обсебена от желанието да се върна към това, което бях преди. А после трябваше да приема, че тялото ми никога повече няма да бъде същото“, споделя с болка Хейли.

В интервюто моделът засегна и друга болезнена тема – постоянния онлайн хейт, който получава, особено от феновете на Селена Гомес. В социалните мрежи Хейли все още бива обвинявана, че е "разбила" връзката на Джъстин и Селена и че е "откраднала" любовта му.

„Минаха седем години (откакто се оженихме – бел. ред.), но това не спря. Човек би си помислил, че поне след като се роди дете, хората ще продължат напред, ще се кротнат. Но не. Явно тези кучки просто ще продължат да се ядосват“, коментира емоционално Хейли.

Hailey Bieber says giving birth without an epidural was the “hardest thing she’s ever done” https://t.co/jfqRXaI6D5