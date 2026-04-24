Блясък и стил в Ню Йорк: Хейли Бийбър заслепи със сребърна рокля на галата Time 100

Х ейли Бийбър буквално „открадна шоуто“, появявайки се в ослепителна сребърна рокля само броени дни след като подкрепи съпруга си Джъстин Бийбър по време на неговото участие на фестивала Coachella, пише HELLO!

В четвъртък вечер звездният елит разпръсна истински блясък по време на гала вечерята Time 100 2026. Всички присъстващи – от Хейли Бийбър до Кейт Хъдсън и Дакота Джонсън – демонстрираха най-висока класа в официалното облекло.

Time 100 Gala 2026 red carpet: Nikki Glaser, Hilary Duff, Dakota Johnson, and more

Хейли беше красавицата на бала в дълга до земята, блестяща сребриста рокля с нежни презрамки, флорални детайли и извито деколте. Тя допълни визията си със сребърна гривна и остави кичурите си спуснати на нежни вълни.

Най-големите имена на Холивуд защитиха репутацията си на модни диктатори, дефилирайки по червения килим в Ню Йорк с поредица от ефектни металически рокли, драматични пелерини и изящни дизайнерски ансамбли.

