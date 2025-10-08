Хейли Бийбър с дръзка фотосесия в спалнята

Лятото може и да приключи, но Хейли Бийбър определено все още е в разгара си!

В поредица от снимки, публикувани в Instagram във вторник, 7 октомври, 28-годишната основателка на Rhode Beauty показа най-доброто от себе си, докато промотираше пептидния крем за околоочен контур на собствената си марка. Според описанието на продукта, формулата помага за намаляване на подпухналостта, озарява зоната под очите и изглажда фините линии и тъмните кръгове.

На първата снимка моделът е заснета, докато лежи на легло в слабо осветена стая, отпуснала глава върху черна възглавница.

Думата “rhode” е изписана с малки, лъскави релефни букви. Сутиенът и бикините на Бийбър идеално се съчетават с черната възглавница, а бюти магнатът залага на минимален грим за естествен и чувствен вид.

Втората снимка е още по-закачлива — Хейли позира с гръб към камерата, облегната на закачалки с дрехи в нещо, което прилича на гардероб.

Следва близък план на лицето ѝ, разкриващ сияйната ѝ кожа, татуировката и емблематичната възглавница с логото на Rhode. Бийбър добавя и още един кадър, на който стои права — може би най-смелата ѝ снимка досега. Въртележката от снимки завършва с фотос, в който тя отново е в леглото, този път сваляйки чифт пептидни пластири за очи.

Hailey Bieber Shares Cheeky Bedroom Photoshoot — See the Sultry Pics! https://t.co/6Nq6tyI6Yx — People (@people) October 8, 2025

Съпругът ѝ, Джъстин Бийбър, с когото се ожениха през 2018 г., не пропусна да изрази възхищението си. Той сподели една от нейните закачливи снимки в Instagram Story, добавяйки песента “Shake Dat A-- (Twerk Song)” на BossMan Dlow като музикален фон.

В края на септември 31-годишният изпълнител на “Speed Demon” публикува нова серия снимки в Instagram, пълна с кадри от общото им време в дома на Empire Polo Club в Индио, Калифорния. В тази фотосесия, пропита с любов, Джъстин започва с кадър, на който двамата се целуват в басейн.

Певецът се е навел напред, разделен от тънка водна преграда, докато Хейли се усмихва и отпуска ръце върху стената, в момент на интимност. В други кадри двойката се смее и се наслаждава на времето заедно.

Преди сесията да приключи, Джъстин публикува снимка, на която държи 13-месечния им син, Джак Блус, навън. Той обаче скри лицето на детето с емоджи , за да запази неговата самоличност в тайна.

По-рано през септември Джъстин и Хейли отпразнуваха седмата си годишнина от сватбата.

Тогава източник разкри пред списание PEOPLE, че преодоляването на различните им „предизвикателства“ е направило връзката им още по-силна.