Експерти алармират: Какво трябва да знаят всички, преминали COVID-19 през последните две години

Е ксперти издадоха спешно предупреждение на всички, които са приемали COVID-19 през последните две години.

Нови изследвания показват, че всеки, който е заразен с COVI-19, е изложен на повишен риск от пагубни усложнения до две години след заразяването му. Повечето британци вече са имали COVID-19 след пандемията, като много от тях са се заразявали повече от веднъж.

След масовото поставяне на ваксини в Обединеното кралство много британци са защитени от вируса, но сега учени от САЩ предупреждават, че тези, които са се заразили с вируса, са изложени на по-висок риск от смърт, отколкото тези, които не са се заразили. Новото проучване, публикувано в Nature Medicine, открива, че още две години след заразяването хората, които са били хоспитализирани с вируса, имат по-голям шанс да умрат.

