Пингвинче забави излитането на самолет в Нова Зеландия (СНИМКИ)

П олет беше отложен на летище в Нова Зеландия, след като пингвин изтича на пистата, съобщи ЮПИ. Инцидентът е станал в столицата Уелингтън и е нарушил работата на международното летище.

Penguin on runway causes delays at New Zealand airport: ‘A very unusual occurrence’ https://t.co/JQLrXcMQiE pic.twitter.com/p596e4oCSv