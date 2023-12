Пица с 1001 вида сирене: Французи подобриха световен рекорд на Гинес

Д вама френски пицари обединиха усилия с производител на сирена и звезда от Ютюб (YouTube), за да направят пица с 1001 различни вида сирене, предаде ЮПИ.

Майсторите пицари Беноа Брюел и Фабиен Монтеланико са работили съвместно с производителката на сирена Софи Хата Ришар-Луна и ютюбъра Флориан ОнЕър, за да подобрят рекорда на Гинес за най-много разновидности сирене върху пица.

През 2020 г. Брюел постави рекорд с пица с 254 вида сирене, но по-късно постижението му беше подобрено от Морган Нике, който приготви специалитета, покрита с 834 вида сирене.

Брюел каза, че 940 от сирената в пицата са от Франция, а останалите са доставени от страни по целия свят.

"Правя пици от 13 години. Създадох свои собствени рецепти и откакто имам собствен бизнес, единствената ми мечта е да правя пици с най-разнообразни сирена", каза майсторът пред Рекордите на Гинес.

1001 varieties of cheese on one pizza 🍕 These chefs in Lyon, France had no fear of formidable levels of fromage 🧀🧑‍🍳 pic.twitter.com/syCIDIJVTD