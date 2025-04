Изненада: Мъжете не харесват филъри в устните

О казва се, че плътните устни може и да са хит в Инстаграм, но не и в мъжките очи. Ново проучване разкрива шокираща истина за това как мъжете и жените възприемат красотата – и разликите са доста изненадващи, пише Newsweek.

„Нашето изследване подчертава субективния характер на красотата и силното влияние на социалните и културните фактори. Тъй като козметичните процедури стават все по-достъпни, от решаващо значение е да разберем как тези интервенции могат да оформят възприятията ни и потенциално да доведат до нереалистични стандарти за красота“, казва в изявление авторът на статията и професор психолог Дейвид Алаис от Университета в Сидни, Австралия.

В днешно време филърите за устни и козметичните процедури стават все по-популярни. Изследването си поставя за цел да разбере как тези промени влияят върху възприятията за красота - и дали мъжете и жените ги възприемат по различен начин.

Какво направиха те

В проучването си изследователският екип набира 32-ма студенти - 16 мъже и 16 жени - и им показва серия от дигитално редактирани лица с различни размери на устните, вариращи от много по-тънки до много по-плътни от средното. Участниците били помолени бързо да оценят привлекателността на всяко изображение.

