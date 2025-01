Проучване: Мъжете стават по-сексапилни и внушителни с годините

Н а фона на дълбоките промени, на които е свидетел човечеството, може да ни бъде простено, че не сме забелязали нарастването на броя на сексапилните и внушителни мъже.

Според ново проучване през последното столетие мъжете по света са увеличили ръста и теглото си два пъти по-бързо от жените, което е довело до по-големи различия между половете.

„Виждаме прозрения за това как сексуалният подбор е оформил мъжкото и женското тяло и как подобрената среда по отношение на храната и по-ниската тежест на болестите ни е освободила от оковите“, казва професор Люис Халси от университета в Роухемптън.

Халси и колегите му са използвали данни от Световната здравна организация, чуждестранни власти и регистри в Обединеното кралство, за да видят как са се променили ръстът и теглото в зависимост от условията на живот. Последните са измерени чрез индекса на човешкото развитие (ИЧР) - показател, базиран на продължителността на живота, времето за образование и дохода на глава от населението.

Анализът на данните от десетки държави установи, че при всяко увеличение на ИЧР с 0,2 пункта жените са били средно с 1,7 см по-високи и с 2,7 кг по-тежки, а мъжете - с 4 см по-високи и с 6,5 кг по-тежки. Това предполага, че с подобряването на условията на живот се увеличават както ръстът, така и теглото, но повече от два пъти по-бързо при мъжете, отколкото при жените.

За да проверят дали подобни тенденции се проявяват и в отделните държави, изследователите се вглеждат в историческите данни за височината на Обединеното кралство, където ИЧР се е повишил от 0,8 през 1900 г. до 0,94 през 2022 г. През първата половина на века средният ръст на жените се е увеличил с 1,9% от 159 см на 162 см, докато средният ръст на мъжете е нараснал с 4 % от 170 cm на 177 cm.

