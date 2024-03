Пенелопе Крус: Никога не си казвам „Преди бях по-добра“

П енелопе Крус украсява корицата на априлския брой на испанското издание на Elle в навечерието на 50-ия си рожден ден. На корицата тя позира в черен корсет без презрамки на Mugler и лайм зелена дантелена рокля на Versace.

В интервю за списанието тя разкрива как се чувства по повод предстоящия си юбилей: на 28 април актрисата навършва 50 години.

Penelope Cruz for ELLE Spain, April 2024 pic.twitter.com/Fr2RAL8dqW

"Ако ме попитате коя връзка със себе си харесвам повече: тази, която имам сега, или тази, която имах, когато бях на 20 или 30 години, честно ще кажа, че предпочитам тази, която имам сега", каза актрисата.

"Използвам пълноценно всяко десетилетие, всеки момент и никога не си мисля: "Преди бях по-добра".

Актрисата признава, че ѝ липсват "лудориите" на младостта, тъй като е станала по-осъзната за света около себе си и отношението ѝ към него се е променило с възрастта.

"Понякога ми се иска да мога да правя повече щуротии и да се върна повече към този вид безгрижие. Всички неща, които научих, всички планини, които трябваше да преодолея, което не ми беше лесно, са част от моето развитие".

Тя говори открито и за майчинството: актрисата има две деца от съпруга си Хавиер Бардем - 13-годишния Лео и 10-годишната Луна.

Според Пенелопе тя винаги е искала да бъде майка и се е опитала сама да осинови дете през 20-те си години по време на пътуване до Индия, но не е успяла.

Penélope Cruz covers the April 2024 issue of ELLE Spain. Photographed by Xavi Gordo. pic.twitter.com/nHWHTToG2e