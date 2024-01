„Сестра ми беше прегазена от кола пред мен": Пенелопе Круз разкри подробности за страха си да шофира

П енелопе Круз беше откровена за страха си от шофиране, след като видяла по-малката си сестра, Моника Круз, блъсната от кола.

„Страх ме е да шофирам“, каза носителката на "Оскар" пред Elle в интервю, публикувано в четвъртък. „Сестра ми беше прегазена от кола пред мен, когато бях на 8 или 9.“

49-годишната актриса от „Ванила скай“ си спомня ярко деня на инцидента, обяснявайки как „времето е спряло“, докато е изпадала в шок.

Penélope Cruz reveals she’s afraid to drive after watching sister get run over: ‘It’s a great trauma’ https://t.co/Rf5ZVHGkaZ pic.twitter.com/Epfy52zCmp — Page Six (@PageSix) January 18, 2024

„Това е голяма травма, защото я видях да губи съзнание. И бях вцепенена в болницата, казвайки на хората: „О, сестра ми току-що беше прегазена от кола“, каза тя.

46-годишната Моника в крайна сметка се възстановява напълно, но четирикратно номинираната за "Златен глобус" актриса призна, че „би изпаднала в истерия“, ако стане свидетел на подобен инцидент като възрастна.

Пенелопе си припомни травмата от детството си, докато рекламираше спортния трилър на режисьора Майкъл Ман „Ферари“.

Крус изигра Лаура Ферари във филма заедно с Адам Драйвър, който играе италианския състезател Енцо Ферари.

Actress Penélope Cruz revealed she has a “fear of driving” after witnessing her sister get run over by a car during her childhood.https://t.co/p4rRnW2HPD — NBC Los Angeles (@NBCLA) January 19, 2024

Една част от сюжета описва как Лаура и Енцо се справят със загубата на сина си Дино.

Пенелопе каза, че понякога се бори с ролята си на скърбяща майка, като се има предвид емоционалният спомен за инцидента със сестра ѝ и нейната свръхчувствителност към чувствата на другите хора.

#PenélopeCruz, the noted empath, devoted mother, and mesmerizing star of #Ferrari, is hard not to fall in love with. ELLE's February cover star opens up about playing complicated real-life figures and her maternal instinct. https://t.co/ySrYmFaUPP pic.twitter.com/jFHMPd7sY5 — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) January 18, 2024

„Това е едно от основните неща, с които се занимавам в терапията: как да работя в баланс, за да мога да продължа да чувствам тези неща, без да правя тези чувства свои“, обясни тя.

За щастие, Адам Драйвър никога не е трябвало да се притеснява да седне зад волана за филм. Всъщност Драйвър разкри, че дори не биха му позволили да кара луксозните коли поради опасения за застраховката.

„Да направиш филм е чудо и те не искат да пипам нещото, което е най-скъпата част“, ​​каза 40-годишният актьор от „Къщата на Гучи“ на пресконференция през август 2023 г.