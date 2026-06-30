Хари отряза предложение на крал Чарлз: Ще доведе ли децата си в Англия

В ъпреки липсата на отговори относно сигурността в Обединеното кралство, принц Хари все още се надява да доведе двете си деца в родината си следващата седмица. Говорител на херцога на Съсекс заяви на 29 юни, че Хари „продължава да проучва всяка налична опция, за да позволи на посещението да премине безопасно и да даде възможност на децата си да се насладят на Обединеното кралство“.

Въпреки че им е било предложено кралско настаняване, оценката на сигурността за цялото посещение все още не е извършена.

Принц Хари все още се надява да доведе принц Арчи и принцеса Лилибет в Обединеното кралство следващата седмица въпреки уикенда на нарастващи спекулации, че дълго планираното посещение на семейството може да бъде застрашено поради опасения за сигурността.

След като през уикенда се появиха съобщения, че Хари преосмисля аспекти от пътуването, тъй като не е предоставена полицейска защита, говорителят на херцога на Съсекс подчерта в понеделник, че планираното посещение остава в ход в очакване на допълнителна информация.

Говорителят подчерта, че въпреки че крал Чарлз е предложил на семейството настаняване в кралско имение – оферта, която според източник от двореца все още не е приета – „въпросът никога не е бил в настаняването“, а по-скоро в това дали ще бъде осигурена подходяща сигурност по време на цялото посещение.

Говорителят добави, че Хари продължава да проучва „всяка налична опция“, за да позволи на пътуването да премине безопасно и да даде възможност на Арчи и Лилибет да посетят Обединеното кралство.

В изявление, споделено с People в понеделник, 29 юни, говорителят на херцога на Съсекс каза: „Програмата на принц Хари в Обединеното кралство включва както обществени, така и частни ангажименти в цялата страна. Безопасното настаняване е само един елемент от ефективния план за охрана, тъй като рискът следва човека, а не мястото“.

„Въпросът никога не е бил в настаняването. Въпросът е дали се осигурява подходяща и съобразена охрана по време на цялото посещение. Независимият съвет за управление на риска, който самият RAVEC (Комитетът за защита на кралските особи и обществените личности) реши, че е необходим миналия ноември, все още не се е събрал. Поради това е трудно да се разбере как съразмерността на настоящите мерки може достоверно да бъде поддържана без тази независима оценка“, продължи говорителят.

„Херцогът продължава да проучва всяка налична опция, за да позволи на посещението да премине безопасно и да даде възможност на децата си да се насладят на Обединеното кралство“, добави говорителят.

След като в петък семейство Съсекс публично потвърдиха, че Хари, Меган, Арчи и Лилибет планират да пътуват до Великобритания, по-късно същия ден те са били информирани, че ще бъде осигурена полицейска защита в кралските имоти, но не и другаде по време на посещението, според източник, запознат с въпроса. Това развитие на събитията предизвика уикенд от въпроси дали пътуването може да продължи по план.

Източник, запознат с въпроса, казва, че на семейство Съсекс, които в момента са на почивка с децата си в Европа, първоначално е било казано, че прегледът на Съвета за управление на риска ще се състои през март, но в петък са били информирани, че това не се е случило, тъй като тези прегледи са били спрени. Източникът казва, че след това семейството е било уведомено, че по време на предстоящото им посещение ще получат полицейска защита, докато са в кралски имоти, но не и докато пътуват за ангажименти или на други места.

Според източника, RAVEC е заявил, че решението му е взето предвид информацията, предоставена по-рано тази година като част от Оценката на риска от заплахи за семейство Съсекс. Източникът обаче твърди, че независимият преглед от Съвета за управление на риска остава от съществено значение, тъй като той би имал достъп до правителствено разузнаване и оценки на сигурността извън тези, с които разполагат частните фирми, и би предоставил обективна оценка на текущото ниво на заплаха за семейството, преди да препоръча подходяща защита.

Сигурността продължава да бъде основна грижа за 41-годишния принц Хари и неговото семейство и е ключова причина, поради която 44-годишната Меган, 7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет не са посещавали Обединеното кралство от 2022 г. насам.

Принц Хари и Меган загубиха правото си на охрана, когато се оттеглиха като работещи членове на кралското семейство през 2020 г. и се преместиха в Калифорния. Хари оспори решението в съда, но загуби съдебното обжалване миналата година, след което заяви пред BBC, че не вижда „свят, в който бих върнал съпругата и децата си в Обединеното кралство на този етап“.

„Нещата, които ще изпуснат, е ами, всичко. Липсва ми Обединеното кралство, липсват ми части от него, разбира се, че е така. Мисля, че е наистина доста тъжно, че няма да мога да покажа на децата си моята родина“, добави той за децата си.

Пътуването на принц Хари до Обединеното кралство е свързано с едногодишното обратно броене до игрите Invictus Games в Бирмингам.