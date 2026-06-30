Любопитно

Хари отряза предложение на крал Чарлз: Ще доведе ли децата си в Англия

Въпреки липсата на отговори относно сигурността в Обединеното кралство, принц Хари все още се надява да доведе двете си деца в родината си следващата седмица

Надежда Неменски Надежда Неменски

30 юни 2026, 10:34
Хари отряза предложение на крал Чарлз: Ще доведе ли децата си в Англия
Меган Маркъл и принц Хари   
Източник: ЕПА/БГНЕС

В ъпреки липсата на отговори относно сигурността в Обединеното кралство, принц Хари все още се надява да доведе двете си деца в родината си следващата седмица. Говорител на херцога на Съсекс заяви на 29 юни, че Хари „продължава да проучва всяка налична опция, за да позволи на посещението да премине безопасно и да даде възможност на децата си да се насладят на Обединеното кралство“.

Въпреки че им е било предложено кралско настаняване, оценката на сигурността за цялото посещение все още не е извършена.

Принц Хари все още се надява да доведе принц Арчи и принцеса Лилибет в Обединеното кралство следващата седмица въпреки уикенда на нарастващи спекулации, че дълго планираното посещение на семейството може да бъде застрашено поради опасения за сигурността.

След като през уикенда се появиха съобщения, че Хари преосмисля аспекти от пътуването, тъй като не е предоставена полицейска защита, говорителят на херцога на Съсекс подчерта в понеделник, че планираното посещение остава в ход в очакване на допълнителна информация.

Говорителят подчерта, че въпреки че крал Чарлз е предложил на семейството настаняване в кралско имение – оферта, която според източник от двореца все още не е приета – „въпросът никога не е бил в настаняването“, а по-скоро в това дали ще бъде осигурена подходяща сигурност по време на цялото посещение.

Принц Хари: от Меган до "жалките" интервюта
6 снимки
Хари Меган
Хари Меган
Хари Меган
Принц Хари Меган Маркъл

Говорителят добави, че Хари продължава да проучва „всяка налична опция“, за да позволи на пътуването да премине безопасно и да даде възможност на Арчи и Лилибет да посетят Обединеното кралство.

В изявление, споделено с People в понеделник, 29 юни, говорителят на херцога на Съсекс каза: „Програмата на принц Хари в Обединеното кралство включва както обществени, така и частни ангажименти в цялата страна. Безопасното настаняване е само един елемент от ефективния план за охрана, тъй като рискът следва човека, а не мястото“.

„Въпросът никога не е бил в настаняването. Въпросът е дали се осигурява подходяща и съобразена охрана по време на цялото посещение. Независимият съвет за управление на риска, който самият RAVEC (Комитетът за защита на кралските особи и обществените личности) реши, че е необходим миналия ноември, все още не се е събрал. Поради това е трудно да се разбере как съразмерността на настоящите мерки може достоверно да бъде поддържана без тази независима оценка“, продължи говорителят.

„Херцогът продължава да проучва всяка налична опция, за да позволи на посещението да премине безопасно и да даде възможност на децата си да се насладят на Обединеното кралство“, добави говорителят.

След като в петък семейство Съсекс публично потвърдиха, че Хари, Меган, Арчи и Лилибет планират да пътуват до Великобритания, по-късно същия ден те са били информирани, че ще бъде осигурена полицейска защита в кралските имоти, но не и другаде по време на посещението, според източник, запознат с въпроса. Това развитие на събитията предизвика уикенд от въпроси дали пътуването може да продължи по план.

Източник, запознат с въпроса, казва, че на семейство Съсекс, които в момента са на почивка с децата си в Европа, първоначално е било казано, че прегледът на Съвета за управление на риска ще се състои през март, но в петък са били информирани, че това не се е случило, тъй като тези прегледи са били спрени. Източникът казва, че след това семейството е било уведомено, че по време на предстоящото им посещение ще получат полицейска защита, докато са в кралски имоти, но не и докато пътуват за ангажименти или на други места.

Според източника, RAVEC е заявил, че решението му е взето предвид информацията, предоставена по-рано тази година като част от Оценката на риска от заплахи за семейство Съсекс. Източникът обаче твърди, че независимият преглед от Съвета за управление на риска остава от съществено значение, тъй като той би имал достъп до правителствено разузнаване и оценки на сигурността извън тези, с които разполагат частните фирми, и би предоставил обективна оценка на текущото ниво на заплаха за семейството, преди да препоръча подходяща защита.

Сигурността продължава да бъде основна грижа за 41-годишния принц Хари и неговото семейство и е ключова причина, поради която 44-годишната Меган, 7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет не са посещавали Обединеното кралство от 2022 г. насам.

Принц Хари и Меган загубиха правото си на охрана, когато се оттеглиха като работещи членове на кралското семейство през 2020 г. и се преместиха в Калифорния. Хари оспори решението в съда, но загуби съдебното обжалване миналата година, след което заяви пред BBC, че не вижда „свят, в който бих върнал съпругата и децата си в Обединеното кралство на този етап“.

„Нещата, които ще изпуснат, е ами, всичко. Липсва ми Обединеното кралство, липсват ми части от него, разбира се, че е така. Мисля, че е наистина доста тъжно, че няма да мога да покажа на децата си моята родина“, добави той за децата си.

Пътуването на принц Хари до Обединеното кралство е свързано с едногодишното обратно броене до игрите Invictus Games в Бирмингам.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: People    
принц Хари Обединеното кралство сигурност кралско семейство Меган Маркъл принц Арчи принцеса Лилибет RAVEC полицейска защита Invictus Games
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Край на двойното етикетиране на цените в България - всички цени ще бъдат в евро от 8 август 2026 г.

Край на двойното етикетиране на цените в България - всички цени ще бъдат в евро от 8 август 2026 г.

7-годишно дете почина с тегло 115 кг, обвиниха родителите в изтезание и убийство

7-годишно дете почина с тегло 115 кг, обвиниха родителите в изтезание и убийство

Историята на 12-годишното дете, спряло движещ се автомобил на АМ „Струма“, след като майка му е припаднала зад волана

Историята на 12-годишното дете, спряло движещ се автомобил на АМ „Струма“, след като майка му е припаднала зад волана

„Най-красивото момиче на света“ Тилан Блондо се омъжи в Париж

„Най-красивото момиче на света“ Тилан Блондо се омъжи в Париж

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли
Ексклузивно

Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли

Преди 12 часа
Украйна свали най-новия руски дрон
Ексклузивно

Украйна свали най-новия руски дрон

Преди 12 часа
Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен
Ексклузивно

Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен

Преди 19 часа
Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой
Ексклузивно

Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Храната вече гълта 30% от доходите ни</p>

Малката потребителска кошница в България достигна 61,82 евро през юни

България Преди 7 минути

КНСБ отчита ръст на цените с 0,5% на месечна база и 9% на годишна

Манията по Донбас: Русия смени за 15-и път датата за победа, докато закъсва за гориво

Манията по Донбас: Русия смени за 15-и път датата за победа, докато закъсва за гориво

Свят Преди 11 минути

Дроновете на Киев предизвикаха дълбока криза с горивата в Русия, Москва обмисля връщането на нискокачествен бензин; украински милионер е ранен при атентат в Монако

Крава на име Мелания стана звездата на панаира на Тръмп във Вашингтон

Крава на име Мелания стана звездата на панаира на Тръмп във Вашингтон

Любопитно Преди 32 минути

На фона на проливни дъждове, масово бягство на музиканти и провалена посещаемост на мащабния юбилеен панаир във Вашингтон, Доналд Тръмп обяви събитието за триумф, а студенти фермери приковаха вниманието с теле, кръстено на първата дама Мелания

<p>Черният 30 юни, който разплака България: 55 години от трагичната смърт на Гунди и Котков</p>

55 години без легендите Гунди и Котков, които угаснаха край Витиня

България Преди 1 час

През лятото на 1971 г. българският футбол губи две от най-ярките си звезди в жестока катастрофа на път за Враца

,

Исторически триумф: Ела Лангли счупи 50-годишен рекорд в „Билборд“

Любопитно Преди 1 час

С хита „Choosin' Texas“ кънтри звездата детронира Тейлър Суифт и надмина рекорд от 1977 г. Лангли доминира в Топ 10 с три сингъла, а Оливия Родриго, Дрейк и Ариана Гранде също затвърждават позициите си в престижната класация на „Билборд“

Бебе делфин изплува на плаж край Варна, хора го върнаха обратно в морето

Бебе делфин изплува на плаж край Варна, хора го върнаха обратно в морето

България Преди 1 час

Очевидци помогнаха животното да се върне обратно в морето

Във Венецуела мирише на смърт: Трусовете съкрушиха една вече разбита държава

Във Венецуела мирише на смърт: Трусовете съкрушиха една вече разбита държава

Свят Преди 1 час

Може би никога няма да разберем истинския брой; когато подобна трагедия сполетя щат Ла Гуайра през 1999 г., правителството така и не обяви официален брой на загиналите

<p>Вредни навици за съхранение на данни могат да са скъпи</p>

Вредните навици за съхранение на данни могат да ни костват много

Технологии Преди 1 час

В наши дни сме свикнали съхранението на файлове да е лесно и практически неограничено, благодарение на карти памет, SSD и класически твърди дискове. Тези удобства обаче могат да ни струват много, защото влошават навиците ни за правилно съхранение

<p>Кои 74 държави да избягваме за пътуване</p>

Великобритания с черен списък за пътувания: Кои 74 държави да избягваме

Свят Преди 1 час

Къде не се препоръчва да се ходи и защо проверката преди резервация вече е задължителна

Украйна атакува, а Путин мълчи. Защо?

Украйна атакува, а Путин мълчи. Защо?

Свят Преди 1 час

От седмици украински безпилотни летателни апарати нанасят успешни удари по анексирания от Русия полуостров Крим

Вулканът Семеру изригна четири пъти в Индонезия - изхвърли пепел до 800 метра

Вулканът Семеру изригна четири пъти в Индонезия - изхвърли пепел до 800 метра

Свят Преди 1 час

Властите предупреждават за риск от лава и опасност в близост до кратера

Хванаха го в гаф: Тръмп се похвали със „златен орел“ на Белия дом, генериран от AI

Хванаха го в гаф: Тръмп се похвали със „златен орел“ на Белия дом, генериран от AI

Свят Преди 1 час

Доналд Тръмп предизвика вълна от подигравки в мрежата, след като гордо публикува изображение на огромен златен орел на Балкона на Труман. Анализ на метаданните обаче доказа, че американският президент е станал жертва на недоглеждане с изкуствен интелект

Анджелина Джоли

Неочакваното признание на Анджелина Джоли: Животът малко ме пречупи

Любопитно Преди 2 часа

Любовният живот на Анджелина Джоли остава до известна степен мистерия, откакто тя се раздели с Брад Пит през 2016 г. Макар през годините името ѝ да е свързвано с няколко мъже, тя рядко е говорила за личния си живот – досега

Стълбовете на вярата: Православният свят чества Събора на 12-те апостоли

Стълбовете на вярата: Православният свят чества Събора на 12-те апостоли

Любопитно Преди 2 часа

На Събора на светите дванадесет апостоли имен ден празнуват Апостол, Апо и Цоло

Ричард Никсън

30 юни: Когато „Дик Хитрия“ почука на желязната завеса в България

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Зеленски се подигра на Путин: 15 пъти сменя крайния срок за Донбас</p>

Зеленски се присмя на руските военни действия

Свят Преди 2 часа

Киев твърди, че руските сили многократно са отлагали ключови военни цели в източна Украйна

Всичко от днес

От мрежата

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

Чаят с баба: Принц Уилям разкри най-скъпия си спомен за кралица Елизабет

Edna.bg

40 градуса на сянка: 10 трика, с които да победим жегата и да се чувстваме добре

Edna.bg

Решено е: Кейн подписва нов договор с Байерн

Gong.bg

"Билд": Клоп, Германия се нуждае от вас сега!

Gong.bg

Жълт код за опасно горещо време! Температурите у нас доближават 40 градуса

Nova.bg

Шишков: По договори за мантинели за 300 млн. лв. са платени с близо 200 млн. лв. повече

Nova.bg