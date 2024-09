"Вода с попови лъжички" за отслабване

З дравословното хранене и диетите са по-популярна тема от всякога преди и до голяма степен това е заради социалните медии.

Най-новият сензационен тренд в диетите е "вода с попови лъжички".

i’m gonna puke this makes me so sickly yes it’s chia seeds and water and tea pic.twitter.com/reCPkxpNtX — アレxia ☆ vkeishedtwt (@n0e4t1ng) September 3, 2024

Името идва от вида и консистенцията на напитката, която според потребители в TikTok помага за отслабването.

Сместа е семпла - само вода, лимонов сок и накиснати семена от чиа.

Korang yang nak perut flat, boleh amalkan lime chia seeds water.



3 hari je perut dah kempis pic.twitter.com/Dmqz3WzsGF — Zai (@zaiquzai) August 25, 2024

Феновете на "водата с попови лъжички" казват, че им помага да се чувстват по-сити и да отслабват, но според други лигавата текстура на чията е отблъскваща.

Какви всъщност са ползите на тази напитка?

Семената от чиа са с високо съдържание на фибри, които подпомагат храносмилането, насърчават усещането за ситост и регулират кръвната захар.

Фибрите в семената от чиа са предимно разтворими, което образува гелообразно вещество в стомаха, забавяйки храносмилането и осигурявайки постоянен поток от енергия. Така че водата от попови лъжички може да ви помогне да се чувствате сити за по-дълго време, което може да помогне за намаляване на апетита и общия прием на калории.

И това не е всичко. Семената от чиа също могат да бъдат полезно допълнение за вашето сърце. Семената са един от най-богатите на растителна основа източници на омега-3 мастни киселини, които са полезни за здравето на сърцето.

It's important to note that while black raisin and #chia seed water offer numerous benefits, it should not replace a balanced #Diet | #HealthyLife https://t.co/IdPrysAFa8 — IE Lifestyle (@lifestyle_ie) September 5, 2024

Има също доказателства, които предполагат, че семената от чиа могат да помогнат за понижаване на кръвното налягане, както и за намаляване на кръвната захар и подобряване на нивата на холестерола. Те също така съдържат значително количество протеин и са богати на хранителни вещества.

Семената от чиа съдържат множество витамини (тиамин, рибофлавин, ниацин, фолиева киселина и витамини А и С), включително антиоксиданти и са с високо съдържание на някои минерали, като калций, магнезий, калий и фосфор и могат да абсорбират до 12 пъти теглото си във вода.

Добавянето на лимонов сок към водата от семена на чиа не само прави напитката по-вкусна, но също така може да допълни някои от ползите за здравето.

Лимоновият сок е с високо съдържание на витамин С, който може да помогне за укрепване на имунната система, да подобри усвояването на желязото, да подпомогне храносмилането и да подобри здравето на кожата. Лимоновият сок също може да насърчи здравето на сърцето, като помага за намаляване на кръвното налягане и нивата на холестерола.

Но преди да приготвите здравословното питие, не забравяйте, че всичко има и негативни страни.

Ако се консумират сухи, семената от чиа могат да се разширят в хранопровода и да причинят запушване, така че винаги накисвайте семената за 15-30 минути преди консумация.

I try to drink chia water (1 tbsp chia seeds with 8oz room temp water) every morning to help reduce bloating, get my Omega-3s, calcium, reduce inflammation, among many other benefits! pic.twitter.com/9MwphV3Ibf — Priyanka Naik | chefPriyanka 🌶️ (@chefPriyanka) August 29, 2024

Ако не са свикнали с диета с високо съдържание на фибри, тогава може да откриете, че напитката причинява храносмилателен дискомфорт, включително запек, диария, подуване на корема, газове и коремна болка.

Като цяло обаче семената от чиа са универсално допълнение към здравословната диета, като лесно може да бъдат включени в различни ястия, включително смутита, овесени ядки, кисело мляко и печива.

