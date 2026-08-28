България

Нови останки от дронове по българското Черноморие

Военнослужещите са действали след разпореждане на началника на отбраната

Николай Киров Николай Киров

28 август 2026, 19:37
Нови останки от дронове по българското Черноморие
Източник: МО

В оенноморските сили изпълниха задачи по разузнаване и транспортиране на безпилотни летателни апарати и части от тях, открити във водите на Черно море, съобщиха от Министерството на отбраната.

Специализиран екип от Военноморска база – Варна е бил активиран по сигнал за намерен безпилотен летателен апарат тип дрон на един километър северно от фар Шабла. След извършено разузнаване и идентифициране на дрона като безопасен той е транспортиран до района на базата.

Военноморските сили обезвредиха два дрона, намерени край Кара дере и Ахтопол

По-късно през деня екип от Военноморска база – Бургас е идентифицирал и транспортирал до базата останки от безпилотни летателни апарати, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж Бунгалата в град Ахтопол.

ВМС унищожиха дрейфащ дрон край Кранево

Военнослужещите са действали след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Военноморските сили.

Редактор: Николай Киров
Източник: МО    
Военноморски сили Дрон Черно море
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