Откъснати крайници и много въпроси: Кой стои зад мистерията с изплуващите крака

И ма някои неща, които никога не бива да споменавате, когато се опитвате да продадете къща на плажа: цунами, постоянни щети от соления вятър, вероятността - макар и малка - акулите да откъснат крака ви и че този плаж е известен с прогизнали ходила, които постоянно биват изхвърляни на брега.

През 2007 г. едно момиче се разхождало по плажа в Британска Колумбия, когато намерило маратонка. За неин ужас, когато отворила чорапа, установила, че вътре има човешко стъпало. Оттогава насам на брега са изхвърлени редица отрязани крака. Стъпалата са свързани с петима мъже, една жена и трима с неизвестен пол. През годините, когато тук-там се появяват стъпала, се възкресяват и много теории за това на кого са принадлежали стъпалата.

През 2008 г. полицията във Ванкувър успява да идентифицира едно стъпало, като сравнява ДНК-то му с това на мъж, който е описан като самоубиец. По-късно те успяват да идентифицират други две стъпала с жена, за която също се смята, че се е самоубила. Поради тези открития мнозина предполагат, че стъпалата принадлежат на онези, които са скочили от моста и са загинали. Въпреки това, поради рядкостта на това, че са открити само стъпала и няма други части от тялото, някои смятат, че те са свързани със самолетна катастрофа край близкия остров.

Други предполагат, че става дума за жертвите на азиатското цунами през 2004 г., тъй като всички обувки са произведени преди 2004 г. От какъвто и източник да произхождат тези крака, те оставят света в недоумение от години.

BC feet mystery:At least 8 severed feet wash up the shore.What's weird? They're all right feet wearing running shoes pic.twitter.com/xmkB9J5VdF — Horrific Posts (@Creepypic) September 23, 2013

От 2007 г. до 2011 г. единадесет крака са били изхвърлени на един конкретен участък от крайбрежието в Северна Америка. Повечето от тях са все още с обувки и към нито един от тях не са прикрепени тела или не са намерени някъде наблизо.

Първото стъпало се появява на остров Джедея - ужасяващо откритие, направено от турист от Вашингтон. Жената вдигнала обувка на плажа и видяла в нея чорап. Тя отворила чорапа, очаквайки да намери рак или буца пясък, а вместо това открила мъжки крак.

Стъпалото се намирало в обувка, която била разпространена основно в Индия през 2003 г. По онова време за него не се е говорило много, освен в местната преса. Човешките останки често изплуват на морските брегове. Когато шест дни по-късно на близкия остров е намерен друг крак, също принадлежащ на мъж, но очевидно на друг човек, пресата започва да обръща внимание.

Why do human feet keep washing ashore in British Columbia? https://t.co/7rAhs1IbBM — The Guardian (@guardian) May 9, 2018

Оттогава тези случаи се повтарят редовно. Най-вече през летните месеци. Най-често това се случвало през август, въпреки че има открития и през ноември, декември и февруари. Макар че това може да се дължи на приливите и отливите, не се изключва и фактът, че хората са склонни да бъдат на плажа най-много през лятото.

Повечето от стъпалата са единични, но е доказано, че четири от стъпалата принадлежат на двама души, с което общият брой на откритите останки на девет души достига пет. Трима от тези хора са идентифицирани, а смъртта им се дължи на "естествени причини". Някои от известните жертви са били местни жители и се смята, че са се самоубили. Макар това да обяснява няколко от жертвите, останалите предизвикват недоволството на местните власти.

Основната спънка пред идентификацията е въздействието на околната среда върху телесните тъкани. Много хора смятат, че телата гният. Това, което се случва в океана, особено в среда с недостиг на кислород, е натрупването на адипоцере. Адипоцерът е восъчно вещество, което често се среща в сапуна. То се натрупва в телата, които са изложени на бактерии, но не и на въздух. Анаеробните бактерии обработват мастната тъкан и създават адипоцер.

Това изкривява характеристиките на стъпалото. Властите успяват да идентифицират трите известни жертви благодарение на ДНК, но за останалите могат само да гадаят за пола и възрастта, като гледат размера на стъпалото и вида на обувките. Тъй като както жените, така и по-младите мъже обикновено носят мъжки обувки за бягане, повечето стъпала, освен ако нямат лак за нокти, се класифицират като "младежки или женски".

Също така е трудно да се установи откъде и кога са дошли стъпалата. По крайбрежието на Вашингтон и Британска Колумбия попадат много различни течения. Поради студения океан, факта, че краката са натрупали различни количества адипоцере, кракът може да е дошъл от тяло почти навсякъде или на всякаква дълбочина в Тихия океан и може да е бил във водата години или дори десетилетия, преди да се появи на плажа.

Въпроси и теории

Последното стъпало от неопределен пол в мъжка маратонка с размер 9 е изхвърлено на брега на морето на 31 август през 2011 г. Властите отново обявяват, че няма да третират находката като убийство или какъвто и да е вид неестествена смърт. На пръв поглед това изглежда странно. Безплътни крака, които отново и отново изплуват на едно късче от крайбрежието, не могат да бъдат естествени. Дори ако крайбрежните течения наистина събират много отломки - защо крака?

Въпреки че мистерията е свързана с краката, по целия свят има много части от тела, които биват изхвърлени на брега. Стъпалата обаче са едни от най-невинните части. Когато едно тяло прекарва дълго време във водата, то се разпада в определени слаби точки. Глезените и китките са най-слабите от тези точки. Докато ръцете обикновено не са прикрепени към нищо, краката са в обувки. Обувките могат да имат плаващи гумени дупки или да задържат джобове с въздух, които повдигат крака нагоре, позволявайки му да изплува на брега.

Това води до въпроса защо стъпалата започват да се появяват чак в началото на века. Ранната теория, изказана от някои хора, преди да бъдат идентифицирани двете жертви, е, че това са останки на хора, загинали по време на цунамито през 2004 г. Тогава нито една от обувките не беше идентифицирана като модел, произведен след 2004 г. Фактът, че три от деветте обувки са идентифицирани като такива на местни хора, а не като на жертви на цунами, слага край на тази теория.

Други хора предполагат, че причината може да е нарастващият обем на спортните обувки. Тъй като маратонките стават все по-големи и по-пухкави, те стават по-плаващи и повече останки изплуват достатъчно дълго, за да стигнат до плажа. Все пак в края на 90-те години на миналия век е имало много тежки маратонки и тогава не са намерени толкова много крака.

В крайна сметка не е ясно колко от случаите са инсценировка и колко са реални. В последните години не са регистрирани много такива открития, което може да потвърждава някои от първите теории.