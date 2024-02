Открита е най-старата мегаструктура в Европа под Балтийско море

Н а 21 метра под повърхността на Балтийско море край германския бряг е открита ниска каменна стена с дължина близо километър. Смята се, че стената е построена преди около 11 000 години, за да насочва северните елени към места, където по-лесно могат да бъдат ловувани, и може би е най-голямата мегаструктура от каменната епоха в Европа.

Underwater find may be one of the oldest known hunting structures https://t.co/coXKZrdwGI — David Papp (@DavidPapp) February 13, 2024

Откритието е направено случайно. През 2021 г. ученици, участващи в тренировъчно учение с геофизика Якоб Герсен от Института за изследване на Балтийско море "Лайбниц" във Варнемюнде, Германия, използват многолъчев сонар, за да картографират морското дъно на 10 км. от град Рерик, съобщи New Scientist.

"След това в лабораторията осъзнахме, че има структура, която не изглежда естествена", каза Герсен.

Затова през 2022 г. той и колегите му спускат камера до структурата, която се оказва редица от камъни.

При по-внимателен оглед на структурата, наречена "Блинкервал", са открити около 1 400 по-малки камъка, които изглежда са били разположени така, че да свързват близо 300 по-големи камъка, много от които са били твърде тежки, за да бъдат преместени от групи хора.

Stone age wall found at bottom of Baltic Sea ‘may be Europe’s oldest megastructure’ https://t.co/DhtmkBoyuU — The Guardian (@guardian) February 13, 2024

"Едва когато се свързахме с археолозите, разбрахме, че това може да е нещо значимо", разказа геофизикът.

„Няма доказателства, че на това място под водата е била изградена съвременна структура“, каза членът на екипа Марсел Брадтмьолер, археолог от университета в Рощок, Германия.

Екипът не може да се сети и за нито един естествен процес, който би могъл да създаде такава структура.

Ако стената е била древна ловна алея, тя вероятно е построена преди повече от 10 000 години и е била потопена с покачването на морското равнище преди около 8500 години.

If this 10,000-year-old wall could talk, it might reveal that it once helped Stone Age Europeans trap reindeer.https://t.co/2ohg90Snxs — Science News (@ScienceNews) February 12, 2024

"Това поставя "Блинкервал" в обсега на най-старите известни примери за ловна архитектура в света и потенциално го прави най-старата мегаструктура, създадена от човека в Европа", казват изследователите.

Сега Геерсен иска да посети отново мястото, за да реконструира древния пейзаж и да потърси животински кости и човешки артефакти, като например снаряди, използвани при лов, които може да са заровени в седиментите около стената.