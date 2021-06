Пингвин с артрит получи ортопедични ботушки

С лужители на зоопарка в Сейнт Луис, САЩ, са измислили как да улеснят живота на възрастен пингвин от вида Eudyptes chrysocome на име Енрике, който страда от артрит и са му осигурили специални ботушки, пише сайтът на сп. "Пийпъл".

В дивата природа пингвините живеят около 10 години, а Енрике вече е на 30 години. Поради напредналата си възраст той е развил артрит и мазоли на крачетата и ходенето и плуването му причиняват болка и неудобства.

Първоначално ветеринарите са се опитали да облекчат страданията на възрастния пингвин със специален мехлем. Мазилото обаче е трябвало да се прилага всеки път след къпане, което означава много пъти на ден. В крайна сметка прилагането на мехлема не е дало резултат.

Търсейки начин да помогнат на Енрике, специалистите са били осенени от брилянтна идея.

