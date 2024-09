Археолози откриха викингско съкровище на 1000 години

А рхеолози откриха съкровище на викингите, което е било скрито в продължение на повече от 1000 години, предава Newsweek.

Съкровището е намерено на планински склон в Ордал, Норвегия, съобщиха учени от Университетът в Ставангер (UiS) в съобщение за пресата.

Съкровището се състои от четири сребърни гривни, всяка от които е с различна украса. Въз основа на външния им вид те са приблизително датирани към IX-X в., казва Фолкер Демут, археолог от Археологическия музей на UiS, който е част от екипа, открил находката.

Това предполага, че артефактите датират от епохата на викингите - период от средновековната история приблизително между края на VIII и XI век, когато викингите - скандинавски морски народ - извършват набези, колонизират и търгуват широко в Европа и извън нея.

„Това несъмнено е най-значимото събитие в моята кариера“, казва Демут.

Съкровището е забелязано за първи път от полевите археолози на UiS Мари Крогстад Самуелсен и Ола Тенгесдал Лигре. Изследователите са част от екип, заедно с Демут, който е привлечен да проучи мястото преди изграждането на път по склона на планината от местен фермер, който е собственик на земята.

