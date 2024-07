Пещерна рисунка на лов на прасе може да е най-старата история, записана някога

П реди много хилядолетия на остров Сулавеси, Индонезия, хората стриват пигмент и рисуват прасета и хора по стените на една пещера.

(Във видеото може да научите повече за: Пещерни рисунки в Испания показват, че неандерталците са първите художници)

С помощта на най-съвременни техники учените са установили, че тези древни изображения биха могли да включват най-старите известни фигуративни и сюжетни примери за изкуство в света. Те датират отпреди поне 51 200 години - по-стари от предишните рекордьори с хиляди години.

"Тази композиция, която изобразява човекоподобни фигури, взаимодействащи със свиня, е най-ранният известен оцелял пример за изобразително изкуство и визуално разказване на истории в света", пише екип от археолози, ръководен от Adhi Agus Oktaviana и Maxime Aubert от университета Griffith в Австралия.

