Откриха останки от древно създание, наречено "кораб майка"

К анадски учени откриха останки от древно създание, смятано за един от най-големите океански хищници преди повече от 500 милиона години, предаде Ройтерс.

Тялото на животното прилича на космически кораб от научната фантастика и затова изследователите го наричат "кораб майка". Според изследователите то е обитавало тропическите морета и се е хранело с океанските обитатели, живели във водните площи, обхващали територията на съвременна Канада.

Специалистите са намерили вкаменелости от членестоного от камбрийския период, кръстено Titanokorys gainesi в националния парк Кутенаи в огромно скално образувание.

Черупката на главата на древното създание е представлявала две трети от дължината на тялото му, която е била около 50 сантиметра. Според съвременните стандарти то не е толкова голямо, но за камбрийския период е било гигант.

"Повечето други форми на живот са били по-малки от човешки палец по онова време. За сравнение Titanokorys е бил по-дълъг от ръката на възрастен", обяснява палеонтологът Жан-Бернар Карон от Кралския музей на Онтарио, намиращ се в Торонто.

Създанието е имало изпъкнали очи, кръгла уста с подобия на триъгълни зъби. С острите си нокти като гребла е залавяло плячката. Хрилете на водното чудовище са били подобни на пера. То е плувало с перки, разположени отстрани на тялото му.

