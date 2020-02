Учени откриха "животно", което няма нужда да диша

У чени откриха организъм, който има по-малко от 10 клетки, живее в мускулите на сьомгата и няма митохондрии.

Това звучи като научна фантастика, но изследователите казват, че наскоро са открили първото "животно", което няма нужда от кислород, за да живее.

Малък паразит, наречен Henneguya salminicola, е първото известно многоклетъчно животно, което може да оцелее без кислород.

Това става ясно от проучване, публикувано във вторник в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences. Авторите са изследователи от университета в Тел Авив.

H. salminicola е животно с "устройство", близо до това на медузите и коралите. То живее в мускулната тъкан на сьомгата и "краде готови хранителни вещества", като по този начин не му се налага да консумира директно кислород, за да произвежда енергия.

Този организъм образува малки бели кисти в мускулите на сьомгата. Това вероятно не вреди на рибата и не може да зарази хората, казаха учените.

Изследователите стигнали случайно до откритието, докато работили по генома "Henneguya". По време на работата си учените останали изненадани да открият, че при H. Salminicola липсват митохондриални гени, които всъщност преобразуват храната в енергия.

Researchers just discovered a unique organism that doesn't need to breathe. Instead, the tiny parasite lives in salmon tissue and evolved so that it doesn't need oxygen to produce energy. https://t.co/zCcCutWvtU