Там вали злато: Вулкан посипва Антарктида с благороден прах всеки ден

Л ава. Пепел. Ужасяваща смърт. Всичко това са добре известни и очаквани продукти от един активен вулкан. Но един вулкан дълбоко в най-отдалечените, замръзнали кътчета на нашата планета марширува в малко по-различен ритъм.

На остров Рос в море Рос, дълбок залив в Антарктида, връх Еребус пуши на около 1350 километра от географския Южен полюс. Най-южният активен вулкан в света бълбука с постоянно езеро от пламтяща лава.

И в газа, който постоянно излиза от тази порта към подземния свят, учените откриха микроскопични частици от кристално, елементарно злато, пише сайтът Science Alert.

Според изследователски доклад от 1991 г., публикуван в Geophysical Research Letters, Еребус изхвърля около 80 грама микроскопичен златен прах на ден, разпръсквайки го на разстояние до 1000 километра, а може би и по-далеч.

Към днешна дата това е единственият вулкан в света, за който е известно, че изхвърля кристални частици елементарно злато. Истинската мистерия обаче е как златото изобщо успява да избяга от магмата.

Всъщност наличието на злато във вулканичните емисии не е чак толкова необичайно. Следи от злато са открити по химичен път в проби от Килауеа в Хавай, Етна в Италия, Августин в Аляска и Ел Чичон в Мексико.

По-късни теоретични разработки предполагат, че златото може да бъде транспортирано в горещи вулканични флуиди, а вероятно и в газове. Това има логика. Вулканът на практика е дупка в земната кора, през която разтопен материал от дълбините се устремява нагоре. Много елементи, като мед, сребро, живак, арсен, селен и сяра, както и златото, са събрани заедно в един великолепен, буквален котел за топене, където могат да се свържат с други елементи и да образуват съединения.

Оттам нататък златото не се изпарява като вода от чайник – точката на кипене на чистото злато е много по-висока от вулканичните температури. Вместо това се смята, че то се „вози“ в летливи съединения, съдържащи хлор или сяра, които могат да съществуват в горещите вулканични газове.

Но според екип, ръководен от геохимика Кимбърли Мийкър от Института за минно дело и технологии в Ню Мексико, САЩ, златото от Еребус прави нещо, което не се наблюдава при нито един друг вулкан.

Като част от разследването на емисиите на връх Еребус, изследователите са събрали проби от снега около вулканичния кратер, от газовия шлейф, идващ от езерото с лава, и от антарктическата тропосфера на разстояние до 1000 километра от вулкана.

И в трите комплекта проби те са открили микронови частици чисто злато. Под електронен микроскоп частиците изглеждали като сложни, фасетирани, почти перфектни геометрични кристали, а не като неправилни петънца, като някои от тях достигали размери до около 60 микрометра в диаметър.

Очакваното дневно количество от 80 грама всъщност е малко по-малко от съобщаваното за някои други вулкани. Въз основа на наличните по онова време измервания, Килауеа е отделял приблизително 500 до 800 грама злато на ден, докато оценките за Етна са достигали до 2.4 килограма.

Но в Еребус има нещо уникално, което позволява на златото да се отдели от съединенията, които са го задържали във вулканичните емисии.

Един от моделите, предложени от изследователите, е, че златото се изнася от лавата в летливи съединения, съдържащи хлор. Когато газовете се охладят, златото кристализира от тези съединения, преди в крайна сметка да падне върху антарктическия лед. Една от трудностите пред този модел е, че газът съдържа много малко злато; при тези условия спонтанното образуване на красиво оформени кристали във въздуха е много трудно.

Друг сценарий, предложен по-късно от вулканолога Филип Кайл от Института за минно дело и технологии в Ню Мексико, член на изследователския екип, е, че златото се оформя по-постепенно в кора върху повърхността на езерото от лава, преди да бъде издигнато нагоре от издигащите се газове.

Изминаха обаче повече от 30 години от откритието, а ние все още нямаме конкретен отговор.

Нещо във връх Еребус – независимо дали е химията, околната температура, геологията или нещо друго – изглежда му придава уникалната способност да посипва снега със златен прах като палав елф.