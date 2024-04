Археолози с уникално откритие: Намерен е древен пръстен на Пилат Понтийски

П ръстен на 2000 години, открит преди 50 години близо до Йерусалим, може би е бил носен от Пилат Понтийски - човекът, който е бил римски префект на Юдея в периода 26-37 г. след Христа.

Пилат е бил петият префект на римската провинция Юдея по времето на римския император Тиберий. Именно по това време Исус развива своето движение, съобщи Greek Reporter.

(Видеото е архивно)

Has the Ring of Pontius Pilate Been Found? https://t.co/mRZx1BrKyg