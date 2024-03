Откриха череп на гигантски делфин на 16 милиона години (СНИМКИ)

У чени от университета в Цюрих са открили вкаменен череп на гигантски делфин, живял преди 16 милиона години. Останките на животното са открити по време на експедиция в речен район в перуанска Амазонка, съобщава The Guardian.

Scientists unveiled a 16 million-year-old fossil skull unearthed in Peru of a river dolphin that once swam in waters that are now the Amazon, and whose closest living relative is the South Asian river dolphin in India's Ganges River https://t.co/RQ8M5Hydj8