Отбелязваме Международния ден на танца 🩰

П рез 1982 година Международният танцов комитет на Международния театрален институт (ITI) избира 29 април за Ден на танца.

Датата е символична – всяка година на 29 април се празнува и рождението на великия френски реформатор на танца Жан-Жорж Новер (1727-1810), а светът отдава своята почит към най-възвишеното изкуство – танца.

💃🕺 Happy International Dance Day 2024! 🕺💃



Today, let's groove to the rhythm, express ourselves through movement, and celebrate the joy of dance! Whether you're twirling on the dance floor, busting a move in your living room, or simply tapping your toes to your favorite song. pic.twitter.com/4E1lIF52zY