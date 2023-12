Осъдиха на доживотен затвор убиеца на секс терапевтката Ейми Харуик

Б ившето гадже на холивудската секс терапевтка Ейми Харуик беше осъден на доживотен затвор без възможност за замяна, според окръжната прокуратура на Лос Анджелис.

45-годишният Гарет Пърсхаус беше признат за виновен в убийство през септември, след като хвърли Харуик през балкон в резиденцията ѝ в Холивуд Хилс в ранните сутрешни часове на 15 февруари 2020 г. Пърсхаус беше признат за виновен и за кражба с взлом от първа степен.

„Доказателствата показват, че той е бил обсебен от Ейми Харуик“, казва заместник-окръжният прокурор Виктор Авила.

Скоро след смъртта на Харуик, полицията се насочи към Пърсхаус, с когото тя излизаше десетилетие по-рано, и поиска две защитни заповеди срещу нея. Последната поръчка изтече през 2015 г.

„Той продължаваше да я намира, продължаваше да я търси“, каза нейният приятел Ернандо Чавес. „Той не уважи края на връзката им.“

Приятели казаха, че Харуик е започнала да насочва опита си в помощ на жени и е намерила истинското си призвание като секс терапевт и учител.

Оказа се, че месец преди да умре, тя е имала случайна среща с Пърсехаус на шоу за награди в индустрията за възрастни, където той е правил снимки на 16 януари 2020 г. в JW Marriott в Лос Анджелис.

Бруталното убийство се разиграва на Свети Валентин през 2020 г., когато 38-годишната Харуик се върнала в дома си в Холивуд Хилс след вечер с приятели.

В съдебните документи, прокурорите твърдят, че Пърсехаус я е чакал в триетажната къща, нападайки Харуик около 1 сутринта на 15 февруари и я удушава в спалнята. Когато Пърсхаус чул съквартиранта на Харуик да крещи за помощ, той я хвърлил през балкона от ковано желязо на третия етаж, според прокурорите.

Съдебният лекар постановява, че Харуик е починала при убийство от нараняване с тъп предмет на главата и торса, заедно с удушаване.