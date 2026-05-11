Любопитно

Археолози откриха най-голямото съкровище от монети от епохата на викингите в Норвегия

Според археолозите съкровището вероятно е заровено като своеобразен „трезор“ в период на несигурност

11 май 2026, 14:44
Археолози откриха най-голямото съкровище от монети от епохата на викингите в Норвегия
Източник: БТА

А рхеолози са открили над 3100 сребърни монети от епохата на викингите в поле в източната част на Норвегия, съобщи германското издание „Висеншафт". Това е най-голямата подобно находка досега в скандинавската страна.

Монетите са намерени край град Рена в провинция Инланет, след като двама любители с металотърсачи попаднали на първите екземпляри и уведомили археолози. Последвалите проучвания разкрили около 3150 монети от късната епоха на викингите, датирани около 1050 г.

По-голямата част от монетите са английски и германски. Особен интерес обаче представляват няколко монети, сечени в Норвегия при крал Харалд Трети Хардрада. Той започва да въвежда национална парична система след възкачването си на трона през 1047 г., отбелязва изданието. 

Според археолозите съкровището вероятно е заровено като своеобразен „трезор“ в период на несигурност. Монетите първоначално вероятно са съхранявани в кожена или текстилна торба, която с времето се е разложила.

Изследователите все още не са установили кой е скрил богатството и защо то никога не е било потърсено. Първоначалните проверки с георадар не са установили следи от селище или постройки в района, но археолозите очакват бъдещи проучвания да разкрият нови находки, отбелязва „Висеншафт".

Източник: БТА/Михаил Евлогиев    
викинги сребърни монети Норвегия археология епоха на викингите съкровище металотърсачи Харалд Хардрада монетно дело Инланет
Последвайте ни

По темата

"Прогресивна България" внесе законопроекти за цените

Меси строи три нови имения в Каталуния на името на синовете си

Меси строи три нови имения в Каталуния на името на синовете си

Шефът на

Шефът на "Гробищни паркове" в София е уволнен за нарушения

Шах и мат: Безизходицата, в която се оказаха САЩ в Иран

Шах и мат: Безизходицата, в която се оказаха САЩ в Иран

Навигатор в света на кредитите: Банков или небанков (бърз) кредит

Навигатор в света на кредитите: Банков или небанков (бърз) кредит

pariteni.bg
Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

carmarket.bg
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Ексклузивно

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Преди 21 часа
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин
Ексклузивно

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Преди 17 часа
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран
Ексклузивно

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Преди 17 часа
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Ексклузивно

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Чай или кафе? Изборът в чашата влияе на здравето на костите при жените

Любопитно Преди 40 минути

Пиенето на каквото и да е количество кафе е свързано с намалена плътност на бедрената кост при жени, които са консумирали по-големи количества алкохол през живота си

Хванаха дилър с фентанил в панталоните насред София

Хванаха дилър с фентанил в панталоните насред София

България Преди 54 минути

По случая е образувано досъдебно производство

Методът на пещерата: Как да изчислите колко часа сън са ви нужни

Методът на пещерата: Как да изчислите колко часа сън са ви нужни

Любопитно Преди 1 час

Докато повечето хора са свикнали да се фокусират върху „класическите“ 8 часа сън, съвременните изследвания и експерти все повече подчертават, че няма универсална норма. Оказва се, че необходимото количество сън зависи от индивидуалните характеристики на организма

Проф. Христова: Нови вируси носят риск от бронхити и пневмонии

Проф. Христова: Нови вируси носят риск от бронхити и пневмонии

България Преди 1 час

По думите ѝ продължителната кашлица и промяната в цвета на секретите са сигнал за възможна бактериална инфекция

Синдикат иска отпадане на матурите след 4 и 10 клас

Синдикат иска отпадане на матурите след 4 и 10 клас

България Преди 1 час

От "Образование" настояват и за промени при формирането на учителските заплати

Изолираха в болница в Атина грък, евакуиран от засегнатия от хантавирус круизен кораб

Изолираха в болница в Атина грък, евакуиран от засегнатия от хантавирус круизен кораб

Свят Преди 1 час

Гръцки гражданин от борда на MV Hondius бе транспортиран с военен самолет и изолиран в специална стая с отрицателно налягане. Властите и СЗО подчертават, че рискът за общественото здраве остава нисък и няма място за паника

С винтидж шапка и перлите на кралицата: Кейт Мидълтън засия на градинско парти в Бъкингам

С винтидж шапка и перлите на кралицата: Кейт Мидълтън засия на градинско парти в Бъкингам

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс се появи в изящна визия, съчетавайки модерен дизайн с уникална винтидж шапка от 30-те години. След възстановяването си от рака, Катрин отново е център на вниманието, подготвяйки се за първото си официално посещение в чужбина

о

Скрита в гардероба: Картина, открадната от нацистки генерал, се появи след 80 години

Любопитно Преди 1 час

Когато мъжът разбрал за миналото на прадядо си, той попитал баба си за историята на картината

Русия атакува Украйна с дронове въпреки примирието, има загинали и ранени

Русия атакува Украйна с дронове въпреки примирието, има загинали и ранени

Свят Преди 2 часа

Същевременно руското министерство на отбраната обвини Украйна в нарушаване на прекратяването на огъня

Украйна: Вярваме, че ще победим Русия

Украйна: Вярваме, че ще победим Русия

Свят Преди 2 часа

В петата година от войната Украйна определено е изтощена от руските нападения. Но е и пълна с нова увереност за победа

Министър Петрова ще участва в Съвет „Външни работи“ в Брюксел

Министър Петрова ще участва в Съвет „Външни работи“ в Брюксел

България Преди 2 часа

Петрова пое поста на външен министър от служебния министър Надежда Нейнски

Снимката е илюстративна

Сигнал от богатите преди края на света: Как алгоритъм за проследяване на частни самолети улавя паниката на световния елит

Свят Преди 2 часа

Как уебсайтът „Apocalypse Early Warning System“ използва алгоритми и авиационни данни от реално време, за да проследи дали милиардерите се спасяват към бункерите си часове преди масовата паника

„Нищо не яде“: Кога захранването се превръща в стрес за цялото семейство

„Нищо не яде“: Кога захранването се превръща в стрес за цялото семейство

Любопитно Преди 2 часа

Детето отказва да яде? Ето как да спрете преговорите и стреса по време на хранене

"Излязох от дупката": Малума очаква второ дете след тежка битка с паническите атаки

"Излязох от дупката": Малума очаква второ дете след тежка битка с паническите атаки

Любопитно Преди 2 часа

Световната музикална звезда Малума изненада феновете си навръх Деня на майката с новината, че със Сусана Гомес очакват второ дете. Изпълнителят направи емоционално признание за паническите атаки и трудния път към психическото здраве след раждането на първата му дъщеря

Германският министър на отбраната е в Киев за преговори за отбранителната промишленост

Германският министър на отбраната е в Киев за преговори за отбранителната промишленост

Свят Преди 2 часа

Посещението не беше обявено предварително от съображения за сигурност

,

Лекари спасиха Бони Тайлър след внезапно спиране на сърцето в болницата

Любопитно Преди 2 часа

74-годишната певица е претърпяла сърдечен арест, докато медиците са се опитвали да я събудят от изкуствена кома след спешна операция. В момента тя се бори и с тежка инфекция в болница в Португалия

Всичко от днес

От мрежата

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Криско на 38: От рап бунтар до баща, който промени правилата на играта

Edna.bg

От „не искам“ до „вкусно е“: Малките тайни на спокойното захранване

Edna.bg

Веласкес разкри част от плановете за селекция и каза: Срещу Лудогорец играехме или равностойно, или бяхме по-добри

Gong.bg

Реал Мадрид ще плати компенсация на Бенфика за Моуриньо

Gong.bg

„Край на пира по време на чума”: „Прогресивна България” внесе пакет законопроекти за овладяване на цените

Nova.bg

ГДБОП разкри схема за киберизмами чрез SMS-и и съобщения в чат приложения от името на институции

Nova.bg