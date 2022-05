Луи Летерие ще замени Джъстин Лин като режисьор на "Бързи и яростни 10"

Ф ранцузинът Луи Летерие ще наследи Джъстин Лин като режисьор на десетия филм от високоскоростната поредица "Бързи и яростни", съобщи "Варайъти".

Решението идва по-малко от седмица, след като Лин изненадващо се оттегли от режисьорския пост.

Източници от екипа твърдят, че причината за неочакваното му напускане е главната звезда на франчайза Вин Дизел.

Justin Lin reportedly left 'FAST X' due to Vin Diesel's difficult behavior. "Diesel shows up late to the set. He doesn't know his lines. And he shows up out of shape."

"Той закъснява за снимачната площадка, не знае репликите си и често не е във форма", разказват запознати пред "Ню Йорк дейли нюз". Според тях ситуацията толкова е омръзнала на режисьора, че той напуснал, като дори се отказал от част от полагащата му се заплата от около 10-20 милиона долара.

Луи Летерие, който е изпреварил множество кандидати за работата, е първият избор на "Юнивърсъл пикчърс" да замени Джъстин Лин, като графиците все още се уточняват.

Justin Lin is no longer behind the wheel of 'Fast X'



Just days into filming, he has stepped down as director due to creative differences, but will remain a producer



(via @DEADLINE | https://t.co/tT42ad0bwM) pic.twitter.com/bI2EGaPh9Z