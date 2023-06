Операция "Шо-Го": Когато оцелелите от Пърл Харбър си отмъстиха

С игурно сте чували за легендарната битка при залива Лейте - решаваща битка, която затвърждава поражението на японския флот в края на Втората световна война. Оперативната група Taffy 3 унищожава японските сили. Ас на военноморския флот, пилот на изтребител, почти собственоръчно прекратява атака на 60 самолета. А петте бойни кораба, повредени или потопени в Пърл Харбър, избиват японските кораби, които се опитват да извършат изненадваща атака.

Шо-Го, японската операция "Победа"

В края на 1944 г. Америка и нейните съюзници твърдо държат инициативата в Тихия океан. В битката във Филипинско море през юни предишната година Америка потопи три японски самолетоносача и свали стотици самолети. Японските лидери отчаяно се нуждаят да спрат настъплението на американския флот. Планът им за това се превръща в операция "Шо-Го".

Най-общо казано, японските лидери разделят флота си на три основни оръжия. Той включваше сили за примамка и две атакуващи сили, които нападаха по различни оси. Япония искаше да спре следващата американска инвазионна сила с помощта на въздушните сили и надводния флот. Силата за примамка трябваше да отвлече американската въздушна мощ, докато другите сили изненадваха и избиваха американските самолетоносачи.

Операцията се обърква за японците почти веднага, тъй като на 23 октомври 1944 г. две американски подводници забелязват по-силните ударни сили. Те проследили флота, предали по радиото обширна информация на останалата част от съюзническия флот и след това предприели торпедна атака, която потопила два тежки крайцера. На следващия ден въздушна атака сваля един боен кораб.

Two-man Japanese submarine, captured in Pearl Harbor, paraded through New York city to aid in war effort selling of stamps and bonds. pic.twitter.com/q8vY2nBYXQ

Битка при пролива Суригао

Японската сила С е част от втората, по-малка атакуваща сила. Тя се опитва да се придвижи на север през пролива Суригао, за да прекъсне десанта на остров Лейте. За тяхно нещастие военноморските сили на САЩ знаеха, че японските кораби ще се опитат да атакуват. Вицеадмирал Кинкайд заповядва на целия си флот да се подготви за нощен бой. В резултат на това битката се превръща в битката при пролива Суригао, основна част от по-голямата битка при залива Лейте.

Японските сили се състоят от два големи бойни кораба, един тежък крайцер и четири разрушителя. А зад тях имаше втора сила с три крайцера и седем разрушителя.

Американците, знаейки, че атаката от юг е вероятна, разполагат лодки и разрушители за патрулиране, а след това и бойна линия зад тях с шест бойни кораба, осем крайцера и още няколко разрушителя.

Японските сили се натъкват на първите патрули няколко часа след полунощ на 25 октомври. Първите атаки на PT boat разпръсват някои японски кораби, но не нанасят големи щети. Но торпедният залп от разрушителите се справя по-добре, като потопява три разрушителя и един боен кораб.

След това останалият японски боен кораб, един крайцер и един разрушител се опитват да продължат на север, право в радара на шестте американски бойни кораба. Уест Вирджиния, Калифорния, Тенеси, Мериленд и Пенсилвания бяха оцелели от Пърл Харбър. А USS "Мисисипи" ги подкрепяше в борбата.

Американската бойна линия постига класическото "пресичане на буквата Т", като всички американски кораби могат да обстрелват почти едновременно всички японски кораби. Така американските кораби бяха по-модерни, имаха елемента на изненада и разполагаха със значително по-добра позиция.

Корабът "Уест Вирджиния" пръв постигна радарен контакт и изпрати първия си залп директно в японския боен кораб "Ямаширо". Когато японците продължиха, към тях се присъединиха "Калифорния" и "Тенеси", след това крайцерите и останалите бойни кораби.

Трите японски кораба, които не разполагаха с усъвършенствани радари, можеха да атакуват само видими цели, но бяха атакувани от над дузина американски кораби. Японските кораби претърпяха значителни щети. Когато най-накрая решиха да обърнат опашка и да избягат, последното торпедо удари повредения боен кораб и го потопи.

Camouflage over the Lockheed Aircraft plant in Burbank, CA during World War II disguised it as a sparsely populated rural area. After the attack on Pearl Harbor, the U.S. Army assigned Col. John F. Ohmer the task of disguising the Lockheed Vega aircraft plant (now known as Bob… pic.twitter.com/bfZ8cGrL1T