Фойерверките за празника 4 юли са придружени от опасно замърсяване на въздуха

Н адяваме се, че вече сте наясно с основните предпазни мерки, които се изискват, когато става въпрос за фойерверки, но това, което може би не знаете, е съпътстващото увеличение на замърсяването на въздуха, което върви заедно със силните взривове, трясъци и пукотевици, както се посочва в ново проучване.

Екипът на ново проучване, ръководено от изследователи от Университета Бригъм Йънг (BYU) в САЩ, установи, че фойерверките са сред трите най-големи причинители на замърсяване с прахови частици в района на Wasatch Front в Юта.

