Розов октопод хвана в "смъртоносна прегръдка" плешив орел

П лешив орел опита да ловува октопод, но сам се превърна в негова плячка и беше спасен по чудо от канадски рибари, съобщи Спутник.

Понякога плановете се объркват, както в случая с плешивия орел от разпространено в Интернет видео,

който се опита да хване плячката си, но в крайна сметка се оказа обвит в пипалата на розов октопод и птицата води жестока битка за оцеляване.

A fishing crew shot this video of a knock-down, drag-out fight between an octopus and bald eagle off the coast of northern Vancouver Island.



Read more about how they rescued the raptor: https://t.co/NW7hCPebDH pic.twitter.com/eNhskH86rA