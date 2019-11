Когато октоподите сънуват: игра на тайнствени цветове

Н ово, вълнуващо откритие е направени от учени, докато наблюдават спящ женски октопод.

По време на снимките на документалния филм "Octopus: Making Contact", екипът забелязва нещо, което преобръща представите ни за тях.

В крайна сметка, октоподите явно сънуват и пресъздават отново събитията, които са им се случили, когато са били будни.

"Тя (наблюдаваният от учените октопод) вижда рак и променя малко цвета си", разяснява доктор Дейвид Шийл и допълва: "След това става изцяло тъмна. Октоподите правят това, когато се приближават към повърхността. Това е камуфлаж, както когато тя хване рак и иска да го изяде без никой да я забележи. Това е изумително."

Вижте сами какво се случва с октопода, докато сънува:

