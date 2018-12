Масивна дупка, пълна с лед на повърхността на Марс, е разкрита в изображения, излъчвани от космически кораб, обикалящ около Червената планета.

Кратерът Королев е с големина 51 мили или близо 81 км и е разположен в северните низини на Марс, южно от полюса.

На дълбочина от 1,9 километра учените смятат, че пропастта улавя слой студен въздух, който гарантира, че леденото ядро ​​остава в сила през цялата година.

Тъй като въздухът се движи по повърхността на кратера, той потъва и създава ниска температурна зона, която запазва леда, като го предпазва от околната атмосфера.

Наличието на течност на Марс е предмет на много дебати в продължение на години и откритието му може да държи ключовете за намирането на извънземен живот там.

Учените обаче отдавна знаят, че голяма част от полярните райони на Червената планета са в контакт със слой лед.

This looks like the perfect winter wonderland but it's a #Mars crater filled with ice that's about 1.1 mile thick near the center.https://t.co/vXgGyHYQ6e