След близо седем месеца пътуване в Космоса космическият апарат "ИнСайт" на НАСА кацна на повърхността на Марс след рисковано прекосяване на атмосферата на червената планета, съобщи НАСА от контролния си център в Пасадина, щата Калифорния, предадоха Франс прес и ДПА.

Няколко минути след кацането сондата изпрати първата си снимка от повърхността на Марс, с мъглив образ, вероятно заради облака прах от кацането, но на която се вижда хоризонтът на планетата.

НАСА не е спускала апарат на Марс от шест години. Предишният апарат, който кацна на Червената планета, е роувърът "Кюриосити" - през 2012 г. За него беше използвана различна технология за спускане.

Мястото за кацане на "ИнСайт" е близо до "Кюриосити" - в равнината Елизиум планициа.

Една от задачите на апрарата е да премести двата основни инструмента на повърхността. Досега това не е правено.

Единият инструмент ще се опита да проникне на дълбочина 5 м, за да измери вътрешната температура на планетата. Досега измервания са правени най-много на дълбочина 2,5 м, но на Луната от мисията "Аполо".

"ИнСайт" пренася и сеизмометър, за да провери за първи път дали на Марс има трусове. Друг инструмент ще проследи въртенето на планетата спрямо оста и изместването й, за да бъде разбрано какви са размерът и съставът на ядрото й.

Преди научните инструменти да бъдат инсталирани, ще минат поне 10 седмици. Топлинната сонда ще заработи след още няколко седмици.

Продължителността на мисията "ИнСайт" е предвидена за една марсианска година, която е равна на две земни.

Космическият апарат "ИнСайт" тежи 385 кг. Мисията е с бюджет 1 милиард долара. В нея участват също учени от Франция, Германия и други европейски държави.

Now that NASA's InSight is on Mars, what's it going to do? See for yourself with your smartphone (this is a lot of fun on desktop, too) #MarsLanding https://t.co/uFVXYIBgUc pic.twitter.com/8FzoDMPBll