Трябва да помним: Камила със сърцераздирателна реч за домашното насилие

П о време на прием в Бъкингамския дворец във вторник Камила, кралица-консорт, събра три кралици от цял свят и първата дама на Украйна Олена Зеленска, за да повиши осведомеността относно насилието срещу жени и момичета, предаде Vanity Fair.

Към кралицата-консорт се присъединиха кралицата на Йордания Рания, датската престолонаследничка Мери и белгийската кралица Матилда в Музикалната зала на Бъкингамския дворец, където кралските особи позираха за снимки, преди Камила да излезе на подиума, за да произнесе най-важната си реч в новата си роля.

"Днес се обединяваме, за да се изправим срещу това, което с право се нарича глобална пандемия от насилие срещу жени. Изправени пред такива предизвикателства, може да е трудно да разберем какви практически стъпки можем да предприемем, за да започнем да променяме нещата", каза тя, елегантна в кремаво палто и с очила за четене. "През годините, в предишната си роля, имах привилегията да се срещна с много хора, преживели изнасилване и домашно насилие, както и да споделя скръбта на хора, които са загубили членове на семейството си от насилие. И отново и отново чувах, че два от най-силните начини да се помогне са да се помни и да се слуша."

Сред присъстващите ВИП личности бяха министърът на вътрешните работи Суела Брейвърман и министърът на здравеопазването Стив Баркли, активистката на кампанията за домашно насилие Spice Girl Мел Би и първата дама на Сиера Леоне Фатима Био, както и Софи, графиня на Уесекс.

