Свят

Голямото завръщане? ЕС обмисля Меркел или Драги за преговори с Путин

Докато разговорите на Тръмп са в застой, Брюксел обмисля Ангела Меркел или Марио Драги като тежка артилерия за Украйна. Зеленски прие идеята, но Путин назова друго скандално име

20 май 2026, 09:14
Снимката е архивна. Среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска   
Източник: AP/БТА

Е вропейският съюз /ЕС/ обмисля кандидатурите на Ангела Меркел или Марио Драги като възможни посредници в преговорите с руския президент Владимир Путин.

Това съобщава тази сутрин британското издание "Файненшъл таймс". Изданието подчертава, че се увеличава подкрепата за идеята Европа да назначи свой собствен представител, тъй като водените от САЩ преговори за Украйна са в застой.

„Министрите на външните работи ще обсъдят качествата на потенциалните кандидати на срещата на ЕС в Кипър през следващата седмица“, се казва в публикацията.

Меркел ли ще бъде посредникът в преговорите с Путин

Източници на изданието твърдят, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е уведомила европейските партньори, че не възразява Европейският съюз да води паралелни преговори с Москва наред с руско-американския диалог.

Високопоставен украински представител, пожелал анонимност, заяви пред вестника, че Владимир Зеленски би искал в тази роля да види „някой като Драги“ или „силен действащ лидер“. По информация на изданието се очаква ръководителят на киевския режим да обсъди темата с лидерите на Франция, Германия и Великобритания в края на тази седмица.

"Бих предпочел Шрьодер": Путин с провокативно предложение към Европа

Според източниците на срещата външните министри на ЕС ще обсъдят и европейските „искания“ в рамките на следвоенните отношения с Русия, червените линии по уреждането на конфликта в Украйна, както и предварителните условия за започване на каквито и да било дискусии с Москва.

Руският президент Владимир Путин, отговаряйки на 9 май на въпрос на журналисти за евентуален събеседник в преговорите между Москва и Брюксел, заяви, че лично за него предпочитан вариант би бил бившият германски канцлер Герхард Шрьодер. Путин подчерта, че именно Европейският съюз трябва сам да определи този човек.

Макрон се очертава като главен европреговарящ с Путин

Официалният представител на германското правителство Щефан Корнелиус отказа да коментира темата и не посочи алтернативни кандидатури за евентуални посредници. В същото време той заяви готовността на „евротройката“ заедно със САЩ да влезе в преговори с Русия. 

Ангела Меркел е бивш канцлер на Германия, дългогодишен лидер на европейската сцена и опитен дипломат. Тя бе първата жена канцлер на Германия, като заемаше поста в продължение на 16 години (2005 – 2021 г.). Ръководеше Християндемократическия съюз (ХДС).

Макрон се очертава като главен европреговарящ с Путин

Меркел е известна с това, че има най-богат опит в преговорите с руския президент сред съвременните западни лидери. Тя говори свободно руски език (учила го е в ГДР), а Путин говори немски, което им позволяваше да общуват директно. Тя беше архитект на Минските споразумения през 2014–2015 г. след анексирането на Крим. Въпреки че политиката ѝ към Русия (особено енергийната зависимост чрез „Северен поток 2“) по-късно понесе сериозни критики, тя остава фигура с огромен дипломатически авторитет.

Калас и Германия реагираха на предложението на Путин за Шрьодер

Марио Драги е бивш премиер на Италия и бивш председател на Европейската централна банка (ЕЦБ), наричан „Супер Марио“. Като председател на ЕЦБ (2011 – 2019 г.) той буквално спаси еврозоната от колапс по време на дълговата криза с прочутата си реплика, че ще направи „каквото е необходимо“ (whatever it takes). По-късно, от 2021 до 2022 г., беше технократски министър-председател на Италия.

Мелони: Време е ЕС да говори с Русия

Драги се ползва с изключително високо доверие на международната сцена, в САЩ и сред финансовите пазари. Той е прагматик, известен със способността си да намира изход от сложни кризисни ситуации и да обединява различни политически лагери.

Като премиер на Италия той зае твърда проукраинска и проатлантическа позиция, като беше сред първите, подкрепили идеята за предоставяне на статут на кандидат-членка на ЕС за Украйна.

Източник: БГНЕС    
Европейски съюз Русия Украйна Преговори Посредници Ангела Меркел Марио Драги Владимир Путин САЩ Външни министри на ЕС
Кайли Миноуг разкри, че тайно е победила рака за втори път през 2021 г.

Кайли Миноуг разкри, че тайно е победила рака за втори път през 2021 г.

Любопитно Преди 6 минути

Поп звездата Кайли Миноуг направи стряскащо разкритие в новия си документален филм по Netflix. Изпълнителката призна, че през 2021 г. за втори път е преминала през кошмара на онкологичното заболяване, 15 години след първата си диагноза

Русия губи в Украйна: Си го вижда, ще го види ли и Тръмп

Русия губи в Украйна: Си го вижда, ще го види ли и Тръмп

Свят Преди 12 минути

Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят до няколко месеца

Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят до няколко месеца

България Преди 24 минути

Според Димитър Хаджидимитров се очаква изравняване на цените на бензина и дизела у нас

Нарендра Моди и Джорджа Мелони

Дипломация под луната: Мелони и Моди затвориха Колизеума за среднощна среща

Свят Преди 39 минути

Италианският парламент официално призна хиндуизма за религия в навечерието на ключовата визита на индийския премиер в Рим

Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

Свят Преди 47 минути

Междувременно 11 души са били ранени в Украйна, след като Русия е нанесла удари по град Днипро и Сумска област

Заместник-посланикът на Великобритания в САЩ внезапно напусна поста си

Заместник-посланикът на Великобритания в САЩ внезапно напусна поста си

Свят Преди 52 минути

Toй заемаше една от най-високите и престижни длъжности в британската дипломатическа служба

Рене Карабаш

Рене Карабаш: Българската литература застава на световната карта

България Преди 53 минути

Романът на Карабаш „Остайница“ беше сред номинираните за престижната награда „Букър“ заглавия, но отличието беше присъдено на тайванската писателка Ян Шуан-дзъ за книгата ѝ „Тайвански пътепис“

Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

България Преди 55 минути

Месут Ердинч Рушид заема мястото на Илин Димитров

САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан

САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан

Свят Преди 1 час

Топ 8 бързи начина да спрете хълцането у дома

Топ 8 бързи начина да спрете хълцането у дома

Любопитно Преди 1 час

Хълцането обикновено отшумява само, без никакво лечение. Ако продължи повече от два дни, трябва да посетите лекар. Вижте какви са причините за хълцането и как да го спрем

Google приветства началото на агентската ера на Gemini

Google приветства началото на агентската ера на Gemini

Технологии Преди 1 час

Интернет гигантът обяви множество актуализации в практически всички свои основни продукти и общото между тях е изкуственият интелект. Всички функции поумняват, а Gemini получава централна роля в управлението им и интерактивността

Наръчник за оцеляване: Какво да правим по време на гръмотевична буря

Наръчник за оцеляване: Какво да правим по време на гръмотевична буря

България Преди 1 час

Влизането в ролята на страничен наблюдател на подобно светлинно шоу може да бъде хипнотизиращо, но истината е, че гръмотевичните бури са сред най-непредвидимите и опасни атмосферни явления на планетата

Тежка катастрофа в Ямболско, загина шофьор

Тежка катастрофа в Ямболско, загина шофьор

България Преди 1 час

По първоначални данни лек автомобил е напуснал платното за движение и се е преобърнал в крайпътна нива

Разследване на Reuters: Китай е обучавал руски войници за фронта в Украйна

Разследване на Reuters: Китай е обучавал руски войници за фронта в Украйна

Свят Преди 1 час

Разкритието повдига нови въпроси относно ролята на Пекин във войната и потенциално подкопава твърденията му за неутралитет. Констатациите могат да увеличат натиска върху Китай и да оформят отговора на САЩ и техните съюзници

Гръцкият бизнесмен Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", на моя визитка пишеше "Очистете го"

Гръцкият бизнесмен Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", на моя визитка пишеше "Очистете го"

България Преди 1 час

Той разкри какво се случва днес по казуса с изнудването, на което е бил подложен, и сигналите, които е подал

Ето защо повечето хора са десничари, според проучване

Ето защо повечето хора са десничари, според проучване

Любопитно Преди 2 часа

Ново проучване на учени от Оксфорд хвърля светлина върху вековната загадка защо 90% от хората са десничари. Оказва се, че това е страничен продукт от еволюцията – изправеното ходене на два крака и развитието на по-голям човешки мозък

