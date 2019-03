30-те години на ХХ в. остават в историята като златните години на американските престъпници и гангстери.

Все пак именно по това време се прочуват известната престъпна двойка Бони и Клайд, банковият обирджия Прити бой Флойд (Хубавото момче Флойд) и един безскрупулен убиец с иначе невинно прозвище, а именно Бейби фейс Нелсън (Бебшкото лице Нелсън).

И въпреки че Бейби фейс Нелсън не е толкова известен в световен мащаб, деянията му и хладнокръвността му оставят следа в историята.

Лестър Джоузеф Гилис, по-известен като Бейби фейс Нелсън,

е роден на 6 декември 1908 г. във Ветровития град – Чикаго, Илинойс, САЩ.

В официалното му досие на ФБР е вписано, че престъпната му кариера започва през тийнейджърските му години с участието в „банда младежи хулигани“, обикаляща улиците на Чикаго.

За пръв път е лишен от свобода на 14 през 1922 г., а престъпната му кариера приключва едно десетилетие по-късно със 17 куршума, но преди да си отиде от този свят, Лестър успява да остави своето кърваво завещание и да впише името си в списъка на врагове на ФБР.

Преди да се превърне в хладнокръвен убиец,

Бейби фейс Нелсън се занимава с крадене на гуми и коли, контрабандна дейност и въоръжени обири.

В началото на 30-те години с бандата му ограбват магазин за бижута и си тръгват със скъпоценности, които днес биха имали стойност 3 млн. щатски долара. По-късно същата година ограбват и не кого да е, а съпругата на кмета на Чикаго.

Междувременно Нелсън и бандата му вече са започнали да се занимават и с банкови обири. По това време той спечелва и своя прякор „Бейби фейс“, заради ниския си ръст и момчешкото си излъчване.

Обществен враг №1

С новия си прякор и съпругата си - Хелън, Нелсън израства в по-суров престъпник.

Според статия на „Ню Йорк Таймс“ от 1934 г. „Той достига своят „връх“, след като прекарва половината от своите 26-години в престъпна дейност“.

Бейби фейс Нелсън остава в американската история като човекът, отговорен за смъртта на най-много агенти на ФБР по време на служба – трима.

Освен това името и репутацията му започват да се обвързват и с това на един известен гангстер, а именно Джон Дилингър.

Съвместната им работа носи големи печалби от банкови обири и за двамата. За разлика от гангстерите, които не обичат да си цапат ръцете с кръв, за Бейби фейс това обаче е било чест и нужда.

Във своята книга „Return to the Scene of the Crime“ Ричърд Линдбърг пише:

„С височина само 162 см Гилис компенсира физическите си ограничения с кръвожаден нрав и желание да извади нож или пистолет без да се замисля за жертвата си. Докато Прити бой Флойд и Баркърс са убивали, за да се предпазят, Нелсън е излизал за да убива – той се е наслаждавал“.

Почивката в Уисконсин

През април 1934 г. Бейби фейс Нелсън, придружен от съпругата си, и гангстери на Дилингър отиват на почивка в Уисконсин, в известната хижа за отдих „Little Bohemia“

ФБР научават за почивката на престъпниците и на 22 април се появяват ненадейно. За щастие на престъпната група, лаещите кучета издават ФБР и гангстерите се разделят, успявайки да избягат в тъмното.

Хижата за отдих „Little Bohemia“ Източник: Wikipedia

Нелсън се скрива в къща наблизо, където взима двама заложници.

Спец. агенти У. Картър Баум и Дж. С. Нюман, заедно с местния полицай Карл С. Кристенсен, пристигат на мястото и успяват да предотвратят бягството му.

Преди да успеят да го заловят обаче, Неслън открива огън с автомат, уцелвайки и тримата. Агент Баум умира на място. С колата на ФБР Бейби фейс се измъква от местопрестъплението и успява да се укрие за следващите няколко месеца.

В ранните часове на 27. ноември 1934 г. Нелсън е забелязан

на около 100 км от Чикаго. Минути по-късно друг агент го забелязва да кара открадната кола в компанията на съпругата си и Джон Пол Чейс – дългогодишния му съучастник. Агентът записва номера ѝ.

Няколко часа по-късно започва полицейско преследване, придружено с кървава престрелка.

Нелсън и Чейс откриват огън с автомати по агентите на ФБР. Престрелката, продължила не повече от 5 минути, отнема живота на двама агенти.

Нелсън излиза от нея със 17 прострелни рани. Закаран е в колата на ФБР от съучастника си Чейс, който се предава.

Около 20:00 ч на 27 ноември 1934 г. Бейби фейс Нелсън умира.

Съпругата му се предава и признава за виновна в съучастничество, за което получава присъда от една година лишаване от свобода. Излежава я излежава във федералния женски затвор на около 90 км от Детройт, Мичигън.

Така приключва историята на един престъпник, издигнал се от крадец на коли до „Обществен враг №1“ и един от най-хладнокръвните гангстерски сътрудници в историята.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.