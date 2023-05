Обилното пиене на младини повишава риска от загуба на мускулна маса в по-късна възраст

С поред нови изследвания пиенето на много алкохол в младежка възраст излага на риск от загуба на мускулна маса и слабост на по-късен етап от живота, съобщава ЮПИ.

Според изследователския екип от Университета на Източна Англия (УИА) в Обединеното кралство тези резултати са още една причина да се намали навреме консумацията на алкохол.

„Загубата на мускулна маса с напредването на възрастта води до проблеми като слабост и немощ на по-късен етап от живота“, казва професор Айлша Уелч от Медицинския факултет в Норич към УИА.

