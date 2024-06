50 Cent се пошегува с кънтри кариерата на Бионсе

Р апърът 50 Cent на шега се зае с кънтри музикалната кариера на Бионсе, като сподели кънтри версия на една от неговите песни.

Рапърът, роден като Къртис Джаксън III, се обърна към X (бивш Twitter), за да сподели видео, което е кънтри изпълнение на хитовата му песен „In da Club“. Клипът имаше макет на обложка на албум, на който 50 Cent е с прическа и костюм и е кръстен Conway Fitty.

„Моят кънтри албум е на път, Бионсе не ме пращай по дяволите. LOL“, пошегува се рапърът в надписа.

My country album on the way Beyoncé ain’t got shit on me. LOL 😆 https://t.co/jnbpt4Vpb3 pic.twitter.com/1oK7nKAk6C