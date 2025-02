Обединени в каузата: Хари и Меган на старта на игрите „Инвиктус“

Х ерцогът и херцогинята на Съсекс бяха в приповдигнато настроение през уикенда, когато отпразнуваха откриването на игрите „Инвиктус“ 2025.

В събота вечерта двойката присъства на звездната церемония по откриването, която включваше редица изпълнения на хора като Нели Фуртадо и Крис Мартин.

Сред суматохата принц Хари и съпругата му Меган успяха да се насладят и на няколко по-интимни момента по време на мача между „Ванкувър Канукс“ и „Торонто Мейпъл Лийфс“.

Снимки от вечерта показват, че двойката изглежда влюбена в ложата, а по лицата им се простират лъчезарни усмивки.

На една от снимкате Хари и Меган се целуват, а на друга херцогинята сладко се обляга на рамото на Хари.

Двойката също така беше видяна да се забавлява, докато се наслаждаваше на спортните събития заедно с канадския певец и техен близък приятел Майкъл Бубле.

По-късно те се присъединиха към изпълнителя на хита „Feeling Good“ и съпругата му Луисана в индийски ресторант южно от центъра на Ванкувър, който посетиха през 2024 г. и където са вечеряли и принц Уилям и принцеса Кейт.

Към четиримата се присъединиха и една от близките приятелки на Меган - Шантел Хъмфри и съпругът ѝ Люк; Шантел беше първата асистентка на Меган, когато тя живееше в Канада, за да работи по телевизионния сериал „Костюмари“.

„Те са невероятни, изключително красиви и много приятелски настроени“, сподели пред Викрам Видж, собственик и главен готвач в ресторанта.

Игрите „Инвиктус“, основани от принц Хари през 2014 г., са международно мултиспортно събитие за ранени, пострадали и болни военнослужещи и жени, както служещи, така и ветерани.

Първото събитие се проведе в Лондон, последвано от Орландо две години по-късно, Торонто през 2017 г., Сидни през 2018 г., Хага през 2022 г. и Дюселдорф през 2023 г.

