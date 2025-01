Меган Маркъл отлага премиерата на кулинарното си предаване

П ремиерата на готварското шоу на Меган Маркъл в Netflix се отлага.

Маркъл обяви в неделя, че премиерата на „С любов, Меган“ ще бъде на 4 март вместо на 15 януари заради смъртоносните горски пожари, които опустошиха Лос Анджелис.

Меган Маркъл стартира домашната си кулинарна поредица, но в чуждо луксозно имение

„Благодарна съм на партньорите си от Netflix, че ме подкрепиха в отлагането на старта, тъй като се фокусираме върху нуждите на засегнатите от горските пожари в родния ми щат Калифорния“, се казва в изявление на 43-годишната херцогиня на Съсекс.

