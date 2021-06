Новооткрита картина предизвика огромен интерес

Н овооткрита картина, за която се смята, че може да е дело на Албрехт Дюрер (1471-1528), предизвика огромен интерес в германския град Крайлсхайм, провинция Баден-Вюртемберг, предаде ДПА, цитирана от БТА.

The discovery of a work possibly by the German Renaissance artist Albrecht Duerer is drawing art lovers to a south-western church https://t.co/V1JSb6Uqnx