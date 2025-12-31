Любопитно

Къде вече посрещнаха 2026 година

Как държавите по света празнуват Нова година

Обновена преди 23 минути / 31 декември 2025, 13:14
Д о момента Нова Зеландия, Австралия, Южна Корея, Китай, Индонезия и няколко острова в Тихия океан вече посрещнаха 2026 година, съобщи NOVA.

Най-големият град на Нова Зеландия – Окланд – посрещна новата година с фойерверки, изстреляни от най-голямата сграда на Южното полукълбо – Скай Тауър, предаде Асошиейтед прес. Това е първият голям град на света, отпразнувал настъпването на 2026 г.

Петминутното шоу включваше 3500 фойерверки, изстреляни от различни етажи на 240-метровата Скай Тауър. По-малките събития бяха отменени в целия Северен остров на Нова Зеландия поради прогнози за дъжд и възможни гръмотевични бури.

Източното крайбрежие на Австралия посреща 2026 г. два часа след Нова Зеландия, но в Сидни, най-големият град в страната, тържествата ще се проведат под засилено полицейско присъствие, заради най-тежкото нападение с огнестрелно оръжие в страната от почти 30 години. На 14 декември двама въоръжени мъже нападнаха честване на Ханука на плажа Бондай, като убиха 15 и раниха 40 души.

В Индонезия отбелязват по-скромно настъпването на Нова година като жест на солидарност с населените места, опустошени от катастрофалните наводнения и свлачища в остров Суматра преди месец, когато загинаха повече от 1100 души.

В Япония тълпи ще се съберат пред будистки храм в Токио за биене на камбана в полунощ.

Ето поглед към това как държавите по света празнуват Нова година.

►Големи спектакли

Фойерверките са универсален начин за празнуване. Големи спектакли се провеждат по целия свят с настъпването на полунощ – от пристанището на Сидни в Австралия до плажа Копакабана в Рио де Жанейро, Бразилия.

►Чупене на чинии

Една от традициите в Дания е да се чупят чинии пред праговете на приятели, което според датчаните ще им донесе късмет през следващите 12 месеца.

►Дини и грозде

Междувременно хората във Винсенс, Индиана, са известни с това, че хвърлят дини по земята.

В Испания гроздето е на почит. Тяхната традиция е да изяждат по едно зърно грозде всеки път, докато часовникът удари полунощ. 12-те гроздови зърна са месеците от годината и късметитите, които ще ги споходят. 

►Бобови растения

За хората в Бразилия лещата символизира късмет и благоденствие през новата година, така че мнозина там ще ядат големи количества от нея като част от празничната трапеза.

