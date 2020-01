Писмо на Т. С. Елиът дава подробности за връзката му с негова муза

Н аскоро публикувано писмо, написано от Т. С. Елиът през 1960 г., хвърли светлина върху връзката на писателя с жена, с която си кореспондира в продължение на 26 години, пише Би Би Си.

"Това вероятно е литературното събитие на десетилетието", споделя Антъни Кюда, изследовател на Елиът и директор на международното лятно училище "Т. С. Елиът".

В писмото Елиът казва, че се е влюбил в учителката по драматично изкуство Емили Хейл през 1912 г., но 35 години по-късно е осъзнал, че всъщност не я обича.

