Първи арести бяха извършени на протестите в Иран

Протестите започнаха в неделя в няколко бизнес района на Техеран, предизвикани от продължаващата икономическа криза и неспособността на правителството да контролира бързия срив на националната валута

31 декември 2025, 13:08
Източник: БТА

П ърви арести бяха извършени по време на протестите в иранската столица Техеран и други градове в Ислямската република, предаде ДПА, позовавайки се на местни медии.

Четирима студенти са били арестувани в Техеранския университет, съобщи ежедневникът „Шарг“. Не е известно къде са държани засегнатите.

Студентският бюлетин „Амиркабир“ по-рано съобщи, че университетът е обграден от сили за сигурност и че протестиращите студенти са били блокирани в централния кампус.

Скоро започнаха да се скандират и политически лозунги срещу ислямската система, като някои демонстранти дори призоваха за връщане към монархията.

Протести са избухнали и в други големи ирански градове, придружени от насилствени полицейски действия.

Президентът Масуд Пезешкиан обеща икономически реформи в кратко послание и заяви готовността си да се включи в диалог, но това беше игнорирано от демонстрантите.

Главният прокурор на Иран заяви, че икономическите протести са легитимни, но всеки опит за създаване на несигурност ще бъде посрещнат с „решителен отговор“, предаде АФП.

„Мирните протести за препитание са част от социалните и разбираеми реалности“, заяви Мохамад Мовахеди-Азад пред държавните медии.

„Всеки опит за превръщане на икономическите протести в инструмент за несигурност, унищожаване на обществена собственост или прилагане на външно проектирани сценарии неизбежно ще бъде посрещнат със законен, пропорционален и решителен отговор, допълни той.

Източник: БТА/Виктор Турмаков    
