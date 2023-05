Новите теории на конспирацията и кой стои зад тях

Т еориите на конспирацията са съществували през цялата история на човечеството, в политиката и извън нея. Но последните световни събития, включително пандемията от COVID-19, предизвикаха нарастване на параноята, антинаучните нагласи и тласнаха вълна от нови, конспиративни теории. Много от техните поддръжници придобиха популярност онлайн, където дезинформацията може да се разпространи като горски пожар.

Алекс Джоунс

Families of Sandy Hook victims are preparing to sue Alex Jones' wife and other family members to help satisfy $1.5 billion in judgments they won from lawsuits against the right wing conspiracy theorist over his lies about the deadly 2012 US school massacrehttps://t.co/UW49b6l92j pic.twitter.com/BMtJK0PQDG — Reuters Legal (@ReutersLegal) May 19, 2023



Може би най-известният теоретик на конспирацията в Америка, Алекс Джоунс е крайнодесен и водещ на алтернативно радиопредаване и създател на уебсайта InfoWars. Джоунс има склонността да твърди, че масовите трагедии, които сполетяха света напоследък са измама. Той заяви, че стрелбата през 2012 г. в началното училище Санди Хук е била фалшифицирана и че нито едно дете не било убито. В дело за клевета съдебните заседатели го осъдили да плати близо 1 милиард щатски долара обезщетение на родителите на жертвите.

Йе (бившият Кание Уест)

Kanye West reportedly paid off a former employee who said he praised Hitler and Nazis in work meetings, according to documents reviewed by NBC News.



6 others have accused West of praising Hitler and mentioning anti-Jewish conspiracy theories.



🔗: https://t.co/cFDGsZTVtX pic.twitter.com/dhnUfVxMEk — Pop Crave (@PopCrave) November 2, 2022



Рапърът Йе, известен преди като Кание Уест, също пропагандира на конспиративни теории в обществото през социалните медии. През 2022 г., след като направи антисемитски коментар в InfoWars, той каза, че KKK е помогнала за създаването на Planned Parenthood „за контролиране на еврейското население“. Рапърът е правил и други странни твърдения отнасящи се до тайни общества и заговори срещу семейството му. Ye бил диагностициран с биполярно разстройство през 2016 г., което може да причина за начина, по който вижда света. „Когато сте в това състояние“, каза той в интервю с Дейвид Летърман, „вие сте хиперпараноичен за всичко. Всичко е конспирация.”

Марджъри Тейлър Грийн

Alt-right conspiracy theorist Marjorie Taylor-Greene celebrates the arrest of twice-impeached former President Donald Trump, likening him to Nelson Mandela and Jesus Christ:



"President Trump is joining some of the most incredible people in history in being arrested today.… pic.twitter.com/5vVZXeLPT9 — Pop Crave (@PopCrave) April 4, 2023



Според Scientific American „отхвърлянето на науката и медицината се превърна в ключова характеристика на политическата десница“. Американският политик Марджъри Тейлър Грийн е пример за тази тенденция. Член на Републиканската партия, тя прокарала дезинформация относно ваксините срещу COVID-19 и тяхната ефикасност. Също така е известна с популяризирането на други конспиративни теории, включително Pizzagate - твърдението, че членовете на Демократическата партия са използвали мазето на пицария във Вашингтон, за да управляват педофилска мрежа.

Амир Хан

Amir Khan in coronavirus conspiracy theory over 5G radiation https://t.co/MK8LjV0iuJ pic.twitter.com/O1vd3MaqVV — UKBoxersNews (@UKBoxersNews) April 5, 2020



Британският професионален боксьор Амир Хан стана една от многото известни личности, изричащи теории на конспирацията през 2020 г. Отхвърляйки доказателствата на медицински експерти, спортистът твърди, че COVID-19 е „изкуствена“ болест, създадена от правителството, за да убива възрастните и по-уязвими хора от населението. В поредица от видеоклипове в Instagram той заяви, че вирусът е резултат от изграждането на 5G кули и призова последователите си да не вярват на масовите медии.

Рено Камю

Reminder: for stating the obvious, namely that a change of people was taking place in France, Renaud Camus was harassed for ten years by judges, journalists and Wikipedia, who called him a "hateful far-right conspiracy theorist". pic.twitter.com/NRHR1rIMyQ — Bibliothèque de Renaud Camus (@LibrairieRCamus) October 24, 2021



Френският писател Рено Камю някога е бил социалист и активист за правата на гейовете. Днес обаче той е най-известен с книгата си от 2011 г. Le grand remplacement (Голямото заместване), в която прокарва крайнодясната теория на конспирацията за заговор на глобалния елит да замени белите европейци с цветнокожи мюсюлмани. През 2018 г. Камю издава You Will Not Replace Us! (Няма да ни замените!) на английски, за да популяризира идеите си в международен план.

Джеймс Баудър

Revealed - Anti-Vax Trucker Convoy Is Brainchild of QAnon Leader



James Bauder, an admitted conspiracy theorist. He called Covid-19 “the biggest political scam in history”



The Action4Canada’s leader was in a 10 day COVID-related coma a few days agohttps://t.co/lN7ivRKx1i pic.twitter.com/lDsieccm2b — Dane B. McFadhen (@DaneMcFadhen) February 9, 2022



Шофьорът на камион от Алберта Джеймс Баудър е прословутият организатор на протеста на канадския конвой или т.нар. „Конвой на свободата“ – поредица от протести и блокади, които предизвикаха хаос в Отава през 2022 г. Той е и съосновател на „Канадско единство“ - конспиративна група, която водеше кампания срещу задължителното носене на маски за COVID-19 и паспортите за ваксини по време на пандемията. Роденият в Калгари чака съдебен процес по наказателни обвинения за ролята си в протеста, въпреки че твърди, че е жертва на политическо преследване.

Робърт Ф. Кенеди-младши

JUST IN - Robert F. Kennedy Jr. is running for president.

Great People of America 🇺🇸

I am Robert F. Kennedy Jr. author, conspiracy theorist and anti-vaccine advocate.

As son of Robert F. Kennedy and a nephew of President John F.Kennedy, I feel obligated to protect US nation. pic.twitter.com/ojPtmJwq27 — le manchot (@odrobsed) April 6, 2023



Точно така – племенникът на Дж. Ф. Кенеди е против ваксините. Всъщност Робърт Ф. Кенеди прокарва идеите си срещу ваксините повече от десетилетие, твърдейки, че на фармацевтичната индустрия не може да се вярва и че ваксините за деца са вредни. Адвокатът по околната среда помогна за разпространението на този вид информация за ваксините сред маргинализираните общности и направи различни от разпространяваните от масовите медии твърдения за COVID-19. Кенеди изключително вярва в твърденията си и основал организацията „Защита на здравето на децата“.

M.I.A.

British rapper M.I.A. has lost her scheduled performance at the upcoming Field Day music festival in the United Kingdom due to her appearance on a podcast.



MORE: https://t.co/rgQdxzRKEV pic.twitter.com/YD8GUib67U — Rebel News (@RebelNewsOnline) January 14, 2023



В началото на пандемията от COVID-19 теоретиците на конспирацията твърдяха, че има връзка между пандемията и глобалното внедряване на 5G. Въпреки че нямат научна основа, тези теории придобиха популярност, особено сред няколко известни личности. През 2020 г. британският рапър M.I.A. публикува поредица от туитове, насърчаващи идеята, че ваксините срещу COVID-19 са трик за имплантиране на населението на света с проследяващи чипове. Според The Verge теорията за конспирацията за микрочипове разпространила от Reddit.

Уди Харелсън

Woody Harrelson among stars sharing coronavirus conspiracy theories tied to 5G https://t.co/PaJVdk0egS pic.twitter.com/zhTRYKeiUC — New York Post (@nypost) April 8, 2020



Още една знаменитост с конспиративни наклонности, Уди Харелсън е яростен поддръжник на идеята, която твърди, че „5G изостря епидемията от COVID-19“. От началото на пандемията той използва своя акаунт в Instagram, за да разпространява мнението си за вируса и ваксините. Наскоро американският актьор дори се пошегува по време на монолога си в SNL.